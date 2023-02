Shazam 2 jedną z największych porażek DC? Warner Bros szykuje się na klapę

Jedną z największych premier marca jest debiut Shazam! Gniew Bogów, czyli długo oczekiwanej kontynuacji hitu z 2019 roku. Chociaż jest to pierwszy film z uniwersum DC od pięciu miesięcy, to Warner Bros. zrezygnowało z prowadzenia wielkiej kampanii marketingowej, co odbije się na wpływach produkcji z kin. Według najnowszych prognoz druga część Shazama miałaby zarobić od 35 do 40 milionów dolarów w premierowy weekend w amerykańskich kinach.

Shazam! Gniew Bogów z gorszą premierą od pierwszej części

Byłoby to ogromną porażką filmu z uniwersum DC, gdyż pierwsza część otworzyła się z wynikiem 53,5 mln dolarów, chociaż dla masowego odbiorcy postać Shazama była anonimowa. Kontynuacje zazwyczaj osiągają lepsze wyniki, ale tym razem może być odwrotnie i druga część serii przyniesie dużo mniejsze zyski.