Shamisen Atsu w Ghost of Yotei poprowadzi graczy do ukrytych przedmiotów

Niedawno poznaliśmy długość Ghost of Yotei . Okazuje się, że gra będzie porównywalna czasowo do Ghost of Tsushima, co oznacza około 25 godzin na wątek główny. Teraz pojawiły się kolejne informacje związane z nadchodzącą produkcją Sucker Punch.

Ghost of Yotei – shamisen pomoże odnaleźć cenne przedmioty

Najnowsze doniesienia skupiają się na funkcjonalności shamisenu Atsu, który ma pełnić rolę innowacyjnego narzędzia nawigacyjnego. Jason Connell, dyrektor kreatywny, w wywiadzie dla IGN, omówił rolę shamisenu Atsu – instrumentu noszonego przez bohaterkę.

Connell przypomniał, że w Ghost of Tsushima istniały funkcje takie jak Strój Wędrowca, które pomagały graczom w odnajdywaniu pobliskiej zawartości. W Ghost of Yotei shamisen będzie działał na bardzo podobnej zasadzie.

Gracze zyskają możliwość nauczenia się nowych pieśni, eksplorując rozległy otwarty świat. Melodie pokierują zaś do „określonych typów rzeczy”. Jako przykład podano, że „The Song of Vanity” może doprowadzić graczy do przedmiotów kosmetycznych.