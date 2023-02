Shadow Warrior 3: Definitive Edition już dostępne

„Doświadcz wersji Definitive Edition gry Shadow Warrior 3, ultrabrutalnej mieszanki szybkiego strzelania, ostrego siekania i spektakularnej wolności poruszania się w mitycznym japońskim królestwie” – czytamy w opisie gry.



Shadow Warrior 3 dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł można uruchomić również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w ramach wstecznej kompatybilności. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat najnowszej odsłony serii szalonych gier akcji, to zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Shadow Warrior 3 – Ostatnie tchnienie Lo Wanga.