Shadow Warrior 3: Definitive Edition oficjalnie zapowiedziane. Mamy szczegóły

Oprócz tego w grze pojawią się trzy nowe skórki do broni. Poza tym będzie tam obecne wszystko, co zostało wprowadzone do produkcji wcześniej w formie aktualizacji, a więc Nowa Gra Plus czy poziom hardcore. Co jednak najważniejsze, posiadacze podstawowej wersji gry Shadow Warrior 3 otrzymają darmową możliwość aktualizacji do Definitive Edition.

Przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że Shadow Warrior 3 zadebiutowało na rynku 1 marca ubiegłego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na sprzęcie nowej generacji tytuł jest oczywiście dostępny w ramach wspomnianej wstecznej kompatybilności.