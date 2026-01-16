Serialowy Harry Potter stał się jeszcze lepszy. Bardzo mocne wzmocnienie ekranizacji od HBO

Możemy spodziewać się kolejnych kultowych utworów, które zostaną w pamięci widzów na długo.
Nowa serialowa odsłona Harry’ego Pottera zyskała nowe, mocne nazwisko. Tym razem nie chodzi jednak o obsadę, czy reżyserów, ale osobę, która skomponuje muzykę do serialu. Ujawniono, że za ścieżkę dźwiękową odpowiadać będzie Hans Zimmer wraz z zespołem Bleeding Fingers Music. To kompozytor znany z takich hitów, jak Top Gun: Maverick, Interstellar, czy obie części Diuny.
Harry Potter – Hans Zimmer skomponuje muzykę do serialu
Produkcja oparta na książkach J.K. Rowling zakłada rozpisanie każdego tomu na osobny sezon. Oznacza to długofalową narrację i rozwój motywów muzycznych w skali, na jaką kinowe filmy nie mogły sobie pozwolić. Twórcy zapowiadają więc świeże podejście do znanych tematów, przy jednoczesnym szacunku dla tego, co fani pamiętają z wcześniejszych adaptacji.
Nowa ścieżka dźwiękowa ma nawiązywać do muzycznego dorobku filmów, za którą odpowiadali wcześniej John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper oraz Alexandre Desplat. W oświadczeniu Zimmer podkreślił wagę zadania i odpowiedzialność związaną z wejściem do jednego z najważniejszych uniwersów popkultury.
Muzyczne dziedzictwo Harry’ego Pottera jest punktem odniesienia dla kompozytorów na całym świecie i jesteśmy zaszczyceni, że możemy dołączyć do tak niezwykłego zespołu przy projekcie tej skali.
To odpowiedzialność, której ja, Kara Talve i Anže Rozman nie traktujemy lekko. Magia jest wokół nas, często tuż poza zasięgiem, ale jak w świecie Harry’ego Pottera, trzeba jej po prostu szukać. Mamy nadzieję, że dzięki tej muzyce przybliżymy widzów do niej, jednocześnie oddając hołd temu, co było wcześniej.
Przypomnijmy, że w serialu w role Harry’ego Pottera, Hermiony Granger i Rona Weasleya wcielą się odpowiednio Dominic McLaughlin, Arabella Stanton oraz Alastair Stout. Wśród doświadczonych aktorów zobaczymy natomiast Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledore’a, Paapę Essiedu w roli Severusa Snape’a oraz Janet McTeer jako profesor McGonagall.
