Serialowy Harry Potter stał się jeszcze lepszy. Bardzo mocne wzmocnienie ekranizacji od HBO

Nowa serialowa odsłona Harry’ego Pottera zyskała nowe, mocne nazwisko. Tym razem nie chodzi jednak o obsadę, czy reżyserów, ale osobę, która skomponuje muzykę do serialu. Ujawniono, że za ścieżkę dźwiękową odpowiadać będzie Hans Zimmer wraz z zespołem Bleeding Fingers Music. To kompozytor znany z takich hitów, jak Top Gun: Maverick, Interstellar, czy obie części Diuny.

Harry Potter – Hans Zimmer skomponuje muzykę do serialu

Produkcja oparta na książkach J.K. Rowling zakłada rozpisanie każdego tomu na osobny sezon. Oznacza to długofalową narrację i rozwój motywów muzycznych w skali, na jaką kinowe filmy nie mogły sobie pozwolić. Twórcy zapowiadają więc świeże podejście do znanych tematów, przy jednoczesnym szacunku dla tego, co fani pamiętają z wcześniejszych adaptacji.