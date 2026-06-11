Kultowa produkcja science fiction skasowana. Przyszłość całej serii wisi na włosku

Decyzja wiąże się z zakończeniem współpracy z showrunnerem Russellem T. Daviesem oraz firmą produkcyjną Bad Wolf. BBC poinformowało, że serial zostanie objęty konkurencyjnym przetargiem, który ma wyłonić nowych partnerów odpowiedzialnych za przyszłość produkcji. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że Doktor Who nadal pozostaje istotną częścią oferty BBC.

Jeszcze niedawno wydawało się, że fani Doktora Who mogą liczyć na kolejny świąteczny odcinek specjalny. Teraz jednak BBC potwierdziło, że planowany na ten rok epizod nie powstanie. Jednocześnie nadawca rozpoczyna proces poszukiwania nowych partnerów produkcyjnych dla jednej z najważniejszych marek science fiction w swoim portfolio.

Doktor Who pozostaje ważną częścią BBC, a ten przetarg potwierdza nasze dalsze zaangażowanie w rozwój marki. Chcemy mieć pewność, że widzowie będą mogli cieszyć się serialem przez wiele kolejnych lat.

Wraz z rozpoczęciem zmian organizacyjnych anulowano także wcześniej zapowiadany odcinek świąteczny. BBC tłumaczy, że decyzja została podjęta z myślą o długofalowym rozwoju serii.

Nie była to łatwa decyzja i wiemy, że wielu fanów będzie nią rozczarowanych. Uznaliśmy jednak, że zamiast wypełniać przerwę pojedynczym odcinkiem specjalnym, lepiej skupić się na inwestowaniu w przyszłość serialu. Dzięki temu, gdy TARDIS ponownie wyląduje na ekranach, zrobi to w pełnej chwale.

Sam Russell T. Davies pożegnał się z serialem za pośrednictwem Instagrama. Twórca kierował Doktor Who w latach 2005 do 2010, a następnie powrócił do tej roli w 2023 roku, kiedy BBC rozpoczęło współpracę z Disney+.

Przyszłość serialu pozostawała niepewna od momentu odejścia Ncutiego Gatwy, który zakończył swoją przygodę z rolą Doktora po dwóch sezonach. Wraz z jego odejściem zakończyła się także współpraca z Disney+.

Davies ujawnił, że pomysł świątecznego odcinka był jedynie zabezpieczeniem na wypadek niepewnej przyszłości produkcji: