Kultowa produkcja science fiction skasowana. Przyszłość całej serii wisi na włosku

Stacja obecnie szuka nowego partnera dla swojego uwielbianego przez widzów uniwersum.
Jeszcze niedawno wydawało się, że fani Doktora Who mogą liczyć na kolejny świąteczny odcinek specjalny. Teraz jednak BBC potwierdziło, że planowany na ten rok epizod nie powstanie. Jednocześnie nadawca rozpoczyna proces poszukiwania nowych partnerów produkcyjnych dla jednej z najważniejszych marek science fiction w swoim portfolio.
Doktor Who – nie będzie corocznego świątecznego odcinka. BBC szuka partnera, aby kontynuować główny serial
Decyzja wiąże się z zakończeniem współpracy z showrunnerem Russellem T. Daviesem oraz firmą produkcyjną Bad Wolf. BBC poinformowało, że serial zostanie objęty konkurencyjnym przetargiem, który ma wyłonić nowych partnerów odpowiedzialnych za przyszłość produkcji. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że Doktor Who nadal pozostaje istotną częścią oferty BBC.
Doktor Who pozostaje ważną częścią BBC, a ten przetarg potwierdza nasze dalsze zaangażowanie w rozwój marki. Chcemy mieć pewność, że widzowie będą mogli cieszyć się serialem przez wiele kolejnych lat.
Wraz z rozpoczęciem zmian organizacyjnych anulowano także wcześniej zapowiadany odcinek świąteczny. BBC tłumaczy, że decyzja została podjęta z myślą o długofalowym rozwoju serii.
Nie była to łatwa decyzja i wiemy, że wielu fanów będzie nią rozczarowanych. Uznaliśmy jednak, że zamiast wypełniać przerwę pojedynczym odcinkiem specjalnym, lepiej skupić się na inwestowaniu w przyszłość serialu. Dzięki temu, gdy TARDIS ponownie wyląduje na ekranach, zrobi to w pełnej chwale.
Sam Russell T. Davies pożegnał się z serialem za pośrednictwem Instagrama. Twórca kierował Doktor Who w latach 2005 do 2010, a następnie powrócił do tej roli w 2023 roku, kiedy BBC rozpoczęło współpracę z Disney+.
Davies ujawnił, że pomysł świątecznego odcinka był jedynie zabezpieczeniem na wypadek niepewnej przyszłości produkcji:
A więc żegnam się z Doktorem Who, ale jednocześnie witam wielką nową przyszłość tego serialu. BBC ogłasza właśnie przetarg na dalszą produkcję. W rezultacie nie będzie świątecznego odcinka specjalnego. Wymyśliliśmy go tylko po to, by zabezpieczyć przyszłość serii, kiedy nikt nie wiedział, co wydarzy się dalej. Teraz już wiemy, więc nie ma takiej potrzeby. Na nowe Doktor Who trzeba będzie poczekać trochę dłużej, ale w zamian dostaniemy więcej niż pojedynczy odcinek. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość.
GramTV przedstawia:
Twórca zdementował również pojawiające się od miesięcy plotki dotyczące kolejnego wcielenia Doktora:
Dla jasności, nie było żadnego scenariusza, nigdy go nie napisałem i żaden aktor nie został poproszony o zagranie następnego Doktora. Możecie się z tym nie zgadzać, ale będziecie musieli bardzo długo czekać na dowody potwierdzające te teorie. Teraz jestem równie podekscytowany jak wszyscy inni tym, co wydarzy się dalej. Czy zachowają motyw muzyczny? Czy zniknie niebieska budka? Czy powrócą Drahvinowie? Wszystko jest możliwe. To właśnie jest Doctor Who, ekscytujące, nieprzewidywalne i zawsze nowe.
Ostatni odcinek z udziałem Ncutiego Gatwy wyemitowano w maju 2025 roku. Bohater przeszedł regenerację, a na ekranie pojawiła się Billie Piper, znana widzom przede wszystkim jako Rose Tyler. Do dziś nie potwierdzono jednak, czy rzeczywiście ma ona zostać kolejną inkarnacją Doktora. Aktorka komentowała wtedy swój powrót do uniwersum:
Nie jest tajemnicą, jak bardzo kocham ten serial. Zawsze mówiłam, że chciałabym wrócić do Whoniverse, ponieważ wiążą się z nim jedne z najlepszych wspomnień w moim życiu. Możliwość ponownego wejścia do TARDIS była czymś, czemu nie mogłam odmówić. Kim jestem, jak do tego doszło, dlaczego i kiedy, na te odpowiedzi musicie jeszcze poczekać.
Warto przypomnieć, że współzałożycielka Bad Wolf, Jane Tranter, już wcześniej sugerowała, iż współpraca przy serialu miała od początku określone ramy. Jak wyjaśniła, firma została zakontraktowana przez BBC, Disney+ oraz BBC Studios do realizacji łącznie 26 odcinków w ramach wspólnej umowy i nigdy nie rozmawiano o większej liczbie epizodów. Dodała również, że rozmowy dotyczące potencjalnego odcinka świątecznego faktycznie się odbywały, jednak obecnie projekt nie będzie kontynuowany.
Obecnie nie wiadomo, kto przejmie produkcję Doktora Who ani kiedy serial powróci z nowymi odcinkami. BBC zapewnia jednak, że marka pozostaje jednym z filarów oferty nadawcy, a obecne zmiany mają przygotować grunt pod kolejne lata funkcjonowania kultowej serii.