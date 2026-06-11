Co dzieje się z Supergirl? Film był testowany częściej niż jakikolwiek inny blockbuster ostatniej dekady

Powtórka sytuacji z Supermanem, ale podniesiona do potęgi. Czy to nerwowe ruchy w szeregach DC Studios, czy może rutynowa próba udoskonalenia filmu?

Na dwa tygodnie przed premierą wokół filmu Supergirl pojawiają się kolejne intrygujące doniesienia. Według dziennikarza Jordana Ruimy'ego z World of Reel produkcja przeszła przez wyjątkowo burzliwy proces montażowy, a liczba pokazów testowych miała osiągnąć poziom niespotykany w przypadku żadnego innego hollywoodzkiego blockbustera ostatnich lat. Supergirl testowana i poprawiana na potęgę Jak twierdzi Ruimy, Supergirl była pokazywana widzom testowym ponad dziesięć razy. To wynik, którego nie pamięta w przypadku żadnej wysokobudżetowej produkcji studia filmowego w ciągu ostatniej dekady. Co więcej, podczas kolejnych seansów prezentowano różne wersje filmu, a widzowie mieli zobaczyć aż trzy odmienne zakończenia. Ostatni pokaz testowy odbył się podobno w ubiegłym tygodniu w Kalifornii. Zaprezentowana wtedy wersja trwała około godziny i 50 minut i zawierała dodatkowe sceny z udziałem Supermana, granego przez David Corenswet.

Największe zmiany dotyczą jednak samego metrażu. Jeszcze w styczniu tego roku film miał trwać około 2 godzin i 5 minut bez napisów końcowych. Tymczasem oficjalnie potwierdzono już, że kinowa wersja będzie miała zaledwie 1 godzinę i 47 minut wraz z napisami. Oznacza to, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy z filmu wycięto około 25 minut materiału.

GramTV przedstawia:

To jednak nie koniec. Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, produkcja miała także przejść przez prawdziwą karuzelę kompozytorów. Początkowo za muzykę odpowiadać miał Ramin Djawadi, później jego miejsce zajął Tom Holkenborg, a ostatecznie ścieżkę dźwiękową przygotowała Claudia Sarne. A to może oznaczać, że twórcy nie byli zdecydowani co do tonacji filmu. Cała sytuacja jest tym bardziej interesująca, że reżyser filmu, Craig Gillespie, wielokrotnie zaprzeczał doniesieniom o kreatywnej ingerencji szefa DC Studios, Jamesa Gunna. Nie wiadomo jednak, kto odpowiadał za kolejne przemontażowania i liczne poprawki wprowadzane po testowych pokazach. I się pewnie tego nie dowiemy. Pierwsze reakcje na Supergirl miały być bardzo mieszane, jednak według najnowszych informacji nowsze wersje filmu wypadały znacznie lepiej w oczach widzów. Teraz, gdy ostateczny montaż został ukończony, era kolejnych testów dobiegła końca. Pozostaje więc pytanie: czy rekordowa liczba pokazów testowych i wycięcie niemal pół godziny materiału okażą się oznaką troski o jakość filmu, czy raczej próbą ratowania problematycznej produkcji? Odpowiedź poznamy już 26 czerwca.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









