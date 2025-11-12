Zaloguj się lub Zarejestruj

Serial Heweliusz podbija Netflix, a platforma ujawnia kulisy jego powstania

Jakub Piwoński
2025/11/12 12:00
0
0

Ta katastroficzna produkcja osadzona w latach 90. stała się hitem.

Nowy serial Heweliusz, dostępny na Netflix od kilku dni, zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, szybko stając się jedną z najchętniej oglądanych produkcji platformy. Teraz Netflix uchyla rąbka tajemnicy, pokazując, jak powstawała ta głośna produkcja.

Heweliusz
Heweliusz

Heweliusz – kulisy powstawania serialu

Serial zadebiutował 5 listopada i jest dziełem twórców Wielkiej wody – reżysera Jana Holoubka, producentki Anny Kępińskiej oraz scenarzysty Kaspra Bajona. Ten dramat katastroficzny inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami – zatonięciem promu Jan Heweliusz, do którego doszło w styczniu 1993 roku na Bałtyku.

Akcja rozpoczyna się 13 stycznia 1993 roku, gdy prom Heweliusz wyrusza z Świnoujścia do Ystad w Szwecji. Rutynowa podróż szybko przeradza się w dramatyczną walkę o życie, gdy statek trafia w sam środek potężnego sztormu. Na morzu rozgrywa się dramat pasażerów i załogi, zmagających się z bezlitosnym żywiołem, a na lądzie bliscy ofiar stają do równie trudnej walki – o prawdę, sprawiedliwość i godność zaginionych.

GramTV przedstawia:

Netflix opublikował właśnie materiał zza kulis, w którym można zobaczyć, jak powstawały najbardziej wymagające sceny na morzu oraz jak twórcy starali się oddać autentyzm jednej z największych katastrof morskich w historii współczesnej Polski.

Tagi:

Popkultura
Netflix
Jan Holoubek
Heweliusz
Borys Szyc
film katastroficzny
serial dramatyczny
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112