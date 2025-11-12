Serial Heweliusz podbija Netflix, a platforma ujawnia kulisy jego powstania

Ta katastroficzna produkcja osadzona w latach 90. stała się hitem.

Nowy serial Heweliusz, dostępny na Netflix od kilku dni, zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, szybko stając się jedną z najchętniej oglądanych produkcji platformy. Teraz Netflix uchyla rąbka tajemnicy, pokazując, jak powstawała ta głośna produkcja.

Heweliusz – kulisy powstawania serialu

Serial zadebiutował 5 listopada i jest dziełem twórców Wielkiej wody – reżysera Jana Holoubka, producentki Anny Kępińskiej oraz scenarzysty Kaspra Bajona. Ten dramat katastroficzny inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami – zatonięciem promu Jan Heweliusz, do którego doszło w styczniu 1993 roku na Bałtyku.