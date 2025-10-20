Serial God of War może wywołać kontrowersje zmianami względem gry. Amazon idzie na całość

Część fanów niekoniecznie musi narzekać na taką wizję serialowej adaptacji od Prime Video.
Ekranizacja God of War ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych seriali nadchodzących lat. Jeszcze we wrześniu pojawiła się lista potencjalnych aktorów, którzy wcielą się w Kratosa. Amazon wciąż nie potwierdził, kto zagra kultowego bohatera, a teraz najnowsze doniesienia sugerują, że produkcja Prime Video może obrać kierunek, który nie wszystkim fanom przypadnie do gustu, choć część z pewnością będzie zadowolona.
God of War – serial zawierać będzie więcej erotycznych elementów
Kontrowersje pojawiły się po najnowszym przecieku dotyczącym castingów. Znany scooper DanielRPK poinformował, że opisy ról w projekcie, który bardzo mocno przypomina God of War, zawierają konkretne wymagania. Według informacji aktorzy, którzy wcielą się w Kratosa, Freyę, Odyna oraz Baldura, mają być przygotowani na udział w nagich scenach, a niektóre role wymagają również przygotowania do symulowanych scen seksu.
Sugeruje to, że serial, chociaż rozgrywający się w nordyckiej epoce, może zawierać o wiele więcej erotycznych elementów niż było to w dwóch ostatnich grach z Kratosem. Twórcy mogą więc chcieć upodobnić swój serial do pierwszych sezonów Gry o Tron, gdzie brutalność i erotyka były stałymi elementami historii.
Choć ostatnie gry skupiały się bardziej na dojrzałej historii i relacjach, wcześniejsze części słynęły z bardziej dosadnych scen, w tym także erotycznych mini-gier. Jeśli Amazon zdecyduje się na zachowanie podobnego tonu, będzie to powrót do korzeni marki, ale w nowej odsłonie.
Warto jednak zaznaczyć, że ani Freya, ani Baldur nie pojawiali się w takich scenach w grach. Może to oznaczać, że serial poszerzy fabułę o wydarzenia, których nie pokazano z perspektywy Kratosa i Atreusa.
Według doniesień planowane rozpoczęcie zdjęć przypada na marzec 2026 roku. Oznacza to, że premiera serialu prawdopodobnie odbędzie się w 2027 roku. W tym samym czasie ma powstawać nowa gra z serii, której akcja według plotek może przenieść się do Egiptu.
