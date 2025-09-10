Kto zostanie Kratosem w serialu God of War? Pojawiły się konkretne nazwiska

Spekulacje wokół serialowej adaptacji God of War nabierają tempa. Znany w branży filmowej i telewizyjnej insider John Campea ujawnił listę aktorów, którzy mieliby rywalizować o rolę Kratosa. Choć sam podkreśla, że jego wiedza to mieszanka branżowych plotek i osobistych typów, jego wcześniejsze trafne doniesienia, jak choćby szczegóły dotyczące filmu Spider-Man: Bez drogi do domu czy obsadzenia Keanu Reevesa w roli Shadowa w Sonic 3. Szybki jak błyskawica, sprawiają, że te rewelacje traktowane są wyjątkowo poważnie.

God of War – nazwiska aktorów, którzy mogą zagrać Kratosa w serialu Amazona

Według Campei w grze o główną rolę znajdują się: Winston Duke, Joe Manganiello, Christopher Judge, Manu Bennett, Jason Momoa, Travis Fimmel, Oliver Ritchers oraz Dave Bautista. To zestawienie pokazuje, że Amazon rozważa zarówno aktorów o ugruntowanej pozycji, jak i fizycznie imponujących wykonawców, którzy mogliby oddać monumentalny charakter protagonisty. Warto również zauważyć, że na liście nie brakuje aktorów o innym kolorze skóry niż biała, żeby tylko wymienić Duke’a, Judge’a oraz Momoę.