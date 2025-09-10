Zaloguj się lub Zarejestruj

Kto zostanie Kratosem w serialu God of War? Pojawiły się konkretne nazwiska

Radosław Krajewski
2025/09/10 11:45
To właśnie ci aktorzy mają szansę wcielić się w boga wojny.

Spekulacje wokół serialowej adaptacji God of War nabierają tempa. Znany w branży filmowej i telewizyjnej insider John Campea ujawnił listę aktorów, którzy mieliby rywalizować o rolę Kratosa. Choć sam podkreśla, że jego wiedza to mieszanka branżowych plotek i osobistych typów, jego wcześniejsze trafne doniesienia, jak choćby szczegóły dotyczące filmu Spider-Man: Bez drogi do domu czy obsadzenia Keanu Reevesa w roli Shadowa w Sonic 3. Szybki jak błyskawica, sprawiają, że te rewelacje traktowane są wyjątkowo poważnie.

God of War – nazwiska aktorów, którzy mogą zagrać Kratosa w serialu Amazona

Według Campei w grze o główną rolę znajdują się: Winston Duke, Joe Manganiello, Christopher Judge, Manu Bennett, Jason Momoa, Travis Fimmel, Oliver Ritchers oraz Dave Bautista. To zestawienie pokazuje, że Amazon rozważa zarówno aktorów o ugruntowanej pozycji, jak i fizycznie imponujących wykonawców, którzy mogliby oddać monumentalny charakter protagonisty. Warto również zauważyć, że na liście nie brakuje aktorów o innym kolorze skóry niż biała, żeby tylko wymienić Duke’a, Judge’a oraz Momoę.

To nie jest oficjalna lista castingowa, raczej zbiór nazwisk, które przewijają się w rozmowach i które sam uważam za potencjalnie pasujące. Ale patrząc na to, jak często takie rozmowy okazują się później trafione, warto mieć te nazwiska na oku - stwierdził John Campea.

Dyskusja pojawia się w kluczowym momencie, ponieważ Amazon Prime Video wreszcie przyspiesza z realizacją jednej ze swoich najbardziej ambitnych produkcji. Zdjęcia mają ruszyć w marcu 2026 roku w Vancouver. To istotny krok naprzód dla projektu, który od dawna rozpala wyobraźnię graczy i widzów.

Za całość odpowiada Ronald D. Moore, showrunner i producent wykonawczy znany z Outlandera i Battlestar Galactica. Towarzyszy mu imponujący zespół scenarzystów, wśród których znajdują się Matthew Graham (Electric Dreams), Stephanie Shannon (For All Mankind), Narendra K. Shankar (The Expanse), Joe Menosky (Star Trek: Discovery), Marc D. Bernardin (The Continental) oraz Tania Lotia (Wiedźmin).

Pierwszy sezon ma wiernie odtworzyć historię z gry God of War z 2018 roku, w której twórcy przenieśli Kratosa z greckiej do nordyckiej mitologii. Fabuła skupi się na jego podróży wraz z synem Atreusem, aby spełnić ostatnią wolę zmarłej żony i rozsypać jej prochy w tajemniczym świecie bogów i potworów północy.

Źródło:https://twistedvoxel.com/report-suggests-actors-in-contention-to-play-kratos-in-amazons-god-of-war-series/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

