Serialowy Assassin’s Creed od Netflixa nabiera rozpędu. To on zagra skrytobójcę

Netflix wreszcie odsłonił pierwszą kartę dotyczącą swojej aktorskiej adaptacji Assassin’s Creed. Do obsady dołączył Toby Wallace, znany z seriali Euforia oraz The Society, a także filmów Eden i Motocykliści. Aktor wcieli się w jednego z dwóch głównych bohaterów produkcji opartej na bestsellerowej serii Ubisoftu.

Aktor ma odegrać kluczową rolę w nowej opowieści, stworzonej specjalnie na potrzeby serialu. Twórcy zapowiadają pełen napięcia thriller przedstawiający odwieczny konflikt dwóch tajemniczych organizacji: asasynów i templariuszy. Jedna z nich pragnie narzucić ludzkości zaplanowaną wizję przyszłości, a druga robi wszystko, aby zachować wolną wolę. Serial ma śledzić losy postaci uwikłanych w ten spór na tle przełomowych wydarzeń historycznych. Co ważne, bohaterowie zostali zaprojektowani zupełnie od nowa, więc nie będą bezpośrednio odtwarzać znanych protagonistów z gier.