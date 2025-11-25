Zaloguj się lub Zarejestruj

Serialowy Assassin’s Creed od Netflixa nabiera rozpędu. To on zagra skrytobójcę

Radosław Krajewski
2025/11/25 19:40
Ujawniono pierwszego aktora, który dołączył do obsady aktorskiego serialu na podstawie słynnej serii Ubisoftu.

Netflix wreszcie odsłonił pierwszą kartę dotyczącą swojej aktorskiej adaptacji Assassin’s Creed. Do obsady dołączył Toby Wallace, znany z seriali Euforia oraz The Society, a także filmów Eden i Motocykliści. Aktor wcieli się w jednego z dwóch głównych bohaterów produkcji opartej na bestsellerowej serii Ubisoftu.

Motocykliści – Toby Wallace

Assassin’s Creed – Toby Wallace dołączył do obsady serialu od Netflixa

Aktor ma odegrać kluczową rolę w nowej opowieści, stworzonej specjalnie na potrzeby serialu. Twórcy zapowiadają pełen napięcia thriller przedstawiający odwieczny konflikt dwóch tajemniczych organizacji: asasynów i templariuszy. Jedna z nich pragnie narzucić ludzkości zaplanowaną wizję przyszłości, a druga robi wszystko, aby zachować wolną wolę. Serial ma śledzić losy postaci uwikłanych w ten spór na tle przełomowych wydarzeń historycznych. Co ważne, bohaterowie zostali zaprojektowani zupełnie od nowa, więc nie będą bezpośrednio odtwarzać znanych protagonistów z gier.

Produkcja powstaje dzięki umowie podpisanej przez Netflix i Ubisoft w 2020 roku. Według najnowszych informacji zdjęcia mają ruszyć w 2026 roku we Włoszech, które staną się ważnym miejscem akcji. W tej chwili nie wiadomo, w jakiej epoce rozegra się historia.

Showrunnerami są Roberto Patino i David Wiener, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się przedstawiciele Ubisoft Film and Television na czele z Gerardem Guillemotem oraz Margaret Boykin. W projekt zaangażowani są też Austin Dill, Genevieve Jones i Matt O’Toole.

Assassin’s Creed to jedna z największych marek w historii gier wideo. Do tej pory sprzedano ponad 230 milionów egzemplarzy tej serii, więc nic dziwnego, że Netflix sięga po tę licencję z rozmachem i ambicją stworzenia kolejnego dużego hitu na miarę The Last of Us od HBO, czy Fallouta od Amazona.

Źródło:https://deadline.com/2025/11/assassins-creed-toby-wallace-cast-netflix-series-1236628211/

