Seria Tomb Raider osiągnęła ogromny kamień milowy. Crystal Dynamics podaje wynik sprzedaży

Jak informowaliśmy wczoraj, pojawią się kolejne remastery serii Tomb Raider. Mowa o Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles oraz Tomb Raider: Angel of Darkness. Teraz Crystal Dynamics podzieliło się wynikiem sprzedażowym całej serii, ogłaszając tym samym osiągnięcie ogromnego kamienia milowego.