Seria Resident Evil dominuje w wynikach Capcomu. Oto najnowsze dane sprzedaży

Capcom ujawnił, ile egzemplarzy sprzedały jego największe hity. Na szczycie ponownie znalazły się Resident Evil 2 i Monster Hunter: World.

Capcom ujawnił najnowsze wyniki sprzedaży swoich „Platinum Titles” – gier, które przekroczyły milion sprzedanych egzemplarzy. Dane obejmują stan na 30 września 2025 roku i pokazują, że marka Resident Evil pozostaje głównym filarem sukcesu firmy.

Capcom – Resident Evil dominuje w wynikach sprzeda ży

Najlepiej sprzedającą się grą Capcomu wciąż jest Monster Hunter: World z wynikiem 21,8 mln egzemplarzy. Tuż za nim plasuje się Monster Hunter Rise (17,8 mln) oraz Resident Evil 2 z 16,3 mln sprzedanych kopii.