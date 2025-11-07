Zaloguj się lub Zarejestruj

Seria Resident Evil dominuje w wynikach Capcomu. Oto najnowsze dane sprzedaży

Mikołaj Berlik
2025/11/07 11:40
Capcom ujawnił, ile egzemplarzy sprzedały jego największe hity. Na szczycie ponownie znalazły się Resident Evil 2 i Monster Hunter: World.

Capcom ujawnił najnowsze wyniki sprzedaży swoich „Platinum Titles” – gier, które przekroczyły milion sprzedanych egzemplarzy. Dane obejmują stan na 30 września 2025 roku i pokazują, że marka Resident Evil pozostaje głównym filarem sukcesu firmy.

Resident Evil Village
Resident Evil Village

Capcom – Resident Evil dominuje w wynikach sprzedaży

Najlepiej sprzedającą się grą Capcomu wciąż jest Monster Hunter: World z wynikiem 21,8 mln egzemplarzy. Tuż za nim plasuje się Monster Hunter Rise (17,8 mln) oraz Resident Evil 2 z 16,3 mln sprzedanych kopii.

GramTV przedstawia:

Seria Resident Evil ma aż kilka tytułów w czołówce – Resident Evil 7: biohazard osiągnął 15,9 mln, Resident Evil Village 12,8 mln, a remake Resident Evil 4 11,1 mln. Również Resident Evil 3 Remake przekroczył 10,6 mln egzemplarzy, co potwierdza nieustającą popularność serii. Poniżej zamieszczamy pełną listę.

  • Resident Evil Village (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) sprzedało się w 12,8 mln egzemplarzy (600 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Resident Evil 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) sprzedała się w 16,3 mln egzemplarzy (500 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Remake Resident Evil 4 (PS5, PS4, Xbox Series, PC) sprzedał się w 11,1 mln egzemplarzy (500 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Resident Evil 7 biohazard (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) sprzedała się w 15,9 mln egzemplarzy (500 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Street Fighter 6 (PS5, PS4, Xbox Series, PC) sprzedał się w 5,7 mln egzemplarzy (500 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Remake Resident Evil 3 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) sprzedał się w 10,6 mln egzemplarzy (400 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Monster Hunter Rise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) sprzedało się w 17,8 mln egzemplarzy (300 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) sprzedało się w 10,7 mln egzemplarzy (200 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Monster Hunter Rise: Sunbreak (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) sprzedało się w 10,4 mln egzemplarzy (200 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) sprzedało się w 10,7 mln egzemplarzy (200 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) sprzedało się w 15,6 mln egzemplarzy (200 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) sprzedało się w 3,9 mln egzemplarzy (100 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) sprzedało się w 21,8 mln egzemplarzy (100 000 dodatkowych egzemplarzy od 30 czerwca 2025 r.).
  • Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (PS4, Xbox One, Switch, PC) sprzedało się w milionie egzemplarzy (nowość).

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

