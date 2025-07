Seria Need for Speed odłożona na półkę. Kultowy serwis Speedhunter zakończył swoją dzialalność

Serwis Speedhunters zakończył swoją działalność, a powodem tego miały być wstrzymane prace nad kolejnym Need for Speedem.

Po niemal dwóch dekadach działalności, wspierany przez EA serwis Speedhunters kończy swoją działalność. Powodem jest rzekoma decyzja wydawcy o wstrzymaniu prac nad kolejnymi odsłonami serii Need for Speed.

Serwis nie był aktualizowany od kilku miesięcy, a jego profile w mediach społecznościowych niedawno zmieniły zdjęcia profilowe na czarne. Sklep internetowy związany z marką również został wyłączony. Speedhunters powstało 17 lat temu jako część inicjatywy EA promującej kulturę samochodową wokół serii Need for Speed. Strona zyskała międzynarodową popularność dzięki wysokiej jakości fotorelacjom, artykułom i zaangażowaniu społeczności motoryzacyjnej z całego świata.

Speedhunters jest na lodzie. EA odłożyło Need For Speed na półkę, co oznacza brak dalszego finansowania dla strony. Jestem wdzięczny za wszystko, za podróże, historie, przyjaźnie na całe życie.

Informacja o “wyłączeniu” serwisu pojawiła się niedługo po oświadczeniu EA, które zasugerowało, że plany wobec kolejnej części Need for Speed zostały wstrzymane, ponieważ obecny deweloper serii, studio Criterion, koncentruje się obecnie na pracy nad kolejną odsłoną serii Battlefield. Już we wrześniu 2023 roku EA ogłosiło, że Criterion zostało przeniesione do innego działu, by wesprzeć rozwój nowego Battlefielda, ale zapewniano wówczas, że część zespołu wciąż będzie pracować nad przyszłością Need for Speed. Obecnie wszystko wskazuje na to, że marka została tymczasowo odłożona na bok.

Criterion jest jednym z czterech wewnętrznych studiów EA, które budują uniwersum Battlefield osadzone we współczesnych realiach. Studio ma się skupić głównie na kampanii dla jednego gracza. Poprzedni deweloper Need for Speed, czyli studio Ghost Games, został w 2020 roku przekształcony w zespół wsparcia o nazwie EA Gothenburg. Wcześniej odpowiadał za Need for Speed Payback) oraz Need for Speed Heat.

Ostatnią odsłoną serii był Need for Speed Unbound z 2022 roku, przygotowany przez Criterion przy wsparciu Codemasters. Co ciekawe, również Codemasters ogłosiło niedawno, że zawiesza prace nad swoimi znanymi tytułami rajdowymi, co tylko pogłębia niepokój dotyczący przyszłości gier wyścigowych w strukturach EA.