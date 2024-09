Seria Like a Dragon nadal będzie skupiać się na „sprawach facetów w średnim wieku”

Serwis Automaton miał ostatnio okazję porozmawiać z odpowiedzialnymi za serię Like a Dragon deweloperami. Jak wyjawili w wywiadzie Ryosuke Horii i Hirotaka Chiba, cykl nadal będzie opowiadać historie skoncentrowane wokół „spraw facetów w średnim wieku”. Według Horii to właśnie dzięki temu aspektowi seria posiada unikalną tożsamość.

Sami jesteśmy facetami w średnim wieku... więc myślę, że jest to rodzaj docelowej publiczności, do której prawdopodobnie zmierzamy. – stwierdzili deweloperzy.

Myślę, że jest to dokładnie jeden z atutów Like a Dragon. W Yakuza: Like a Dragon, wszystko zaczyna się od trzech bezrobotnych facetów w średnim wieku, którzy mówią „Chodźmy do Hello Work”. Mają w sobie coś innego niż grupa młodych bohaterów, narzekających na ból pleców i tym podobne. Ale to „człowieczeństwo”, które uzyskują dzięki swojemu wiekowi, nadaje grze oryginalności. – wyjaśnia Ryosuke Horii.