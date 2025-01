We wrześniu ubiegłego roku pojawiła się zapowiedź Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Jak już wiemy, głównym bohaterem będzie Goro Majima, który budzi się jako rozbitek na tropikalnej wyspie. Teraz producent gry postanowił opowiedzieć nieco więcej na temat pomysłu na grę.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii i pomysł na fabułę

Hiroyuki Sakamoto, główny producent gry, w wywiadzie dla portalu TheGamer przyznał, że pomysł na Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zrodził się z chęci stworzenia czegoś „dziwnego, zabawnego i szalonego”. Zespół zastanawiał się, co Majima robił po wydarzeniach z Infinite Wealth. Wiedząc, że bohater przebywa na Hawajach, producenci doszli do wniosku, że najbardziej absurdalnym i zabawnym pomysłem będzie uczynienie z niego pirata.