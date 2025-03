SEGA koncentruje się na kluczowych markach. Będzie mniej nowych gier

SEGA ogłosiła znaczące zmiany w swojej strategii wydawniczej na przyszły rok fiskalny, rozpoczynający się w kwietniu 2025 roku i trwający do marca 2026 roku. Firma planuje zredukować liczbę wypuszczanych na rynek nowych gier, jednocześnie kierując większe zasoby i inwestycje w rozwój swoich najważniejszych i najbardziej dochodowych serii, takich jak Sonic the Hedgehog, Persona (Atlus) oraz Like a Dragon (Ryu Ga Gotoku Studio).