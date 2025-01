Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - szalona wersja Black Flag

Podczas Like a Dragon Direct pojawiły się nowe informacje o Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

W październiku ubiegłego roku Ryu Ga Gotoku Studio przekazało, że Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zadebiutuje wcześniej, niż planowano. Moment debiutu zbliża się coraz większymi krokami, a ostatnie Like a Dragon Direct dostarczyło kolejnych informacji związanych z tytułem, który można określić jako szalone Black Flag.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - kiedy premiera? Like a Dragon Direct dostarczyło wielu informacji o nadchodzącym Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ryu Ga Gotoku Studio zaprezentowało fragmenty rozgrywki, rzucając światło na nowe mechaniki, postacie i lokacje. Akcja gry osadzona jest na Hawajach, gdzie gracze wcielają się w rolę Goro Majimy, kultowego bohatera znanego z serii Yakuza. Majima porzuca swoje gangsterskie porządki na rzecz pirackiego życia, wyruszając na poszukiwanie skarbów i przygód na otwartych wodach. Gracze Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mogą spodziewać się między innymi widowiskowych i szalonych morskich bitew, a także możliwości zarządzania załogą czy rozbudowanej personalizacji swojego statku. Podczas walki na lądzie Majima będzie mógł natomiast korzystać z dwóch stylów walki, które umożliwią tworzenie różnych kombinacji ciosów: „Mad Dog” i „Sea Dog”. Pierwszy styl to brutalna i chaotyczna walka wręcz, a drugi wprowadza do gry nowe techniki oparte na użyciu broni białej i pistoletów. Jednym z najbardziej intrygujących elementów gry jest Madlantis – przestępcza kryjówka, w której znajduje się Koloseum Piratów. Gracze będą mogli wziąć udział w różnorodnych morskich bitwach, ale także oddać się innym rozrywkom. Rich Island stanowić będzie z kolei swego rodzaju bazę, w której bohater będzie mógł odpocząć. W Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nie zabraknie też minigier znanych miłośnikom serii – wyścigów Dragon Kart czy karaoke.

GramTV przedstawia:

Ponadto Ryu Ga Gotoku Studio ogłosiło, że tryb Nowa Gra Plus w nadchodzącej grze Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii będzie dostępny jako bezpłatna aktualizacja po premierze. Chociaż dokładna data premiery aktualizacji nie jest jeszcze znana, informacja z pewnością ucieszy oczekujących na tytuł, szczególnie w obliczu kontrowersji związanych z ukrytym za płatną zaporą trybem Nowa Gra Plus w Like a Dragon: Infinite Wealth. Rozpoczyna się nowa przygoda, gdy wchodzisz w buty ze stalowymi noskami należące do Goro Majima, człowieka, który stracił pamięć i postanowił zostać piratem na otwartym morzu. Wyrusz na ekstrawagancką, współczesną przygodę piracką z byłym członkiem Yakuza, a teraz kaptanem pirackiego statku i jego załogą. Wraz z nimi bierz udział w ekscytujących potyczkach na lądzie i morzu, szukając utraconych wspomnień i legendarnych skarbów. – brzmi opis gry. Kiedy premiera Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii? Gra zadebiutuje już 21 lutego 2025 roku. Przypomnijmy, że tytuł zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.