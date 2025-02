Daytona USA 2 wraca po 25 latach. W zagraniu pomoże wam... Yakuza

Po ponad 25 latach od premiery, gra Daytona USA 2: Battle on the Edge którą można było znaleźć w salonach gier, w końcu trafi na konsole i PC. Jest jednak pewien haczyk.

Chwila, ale co mają wspólnego arcadowe wyścigi samochodowe z automatów do Yakuzy? Otóż, będzie można w nie zagrać, ale tylko decydując się na najnowszą produkcję z popularnej marki Segi.

Teraz RGG Studio potwierdziło, że w najnowszym Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii znajdzie się oryginalne Daytona USA 2: Battle on the Edge, jednak ponownie pod nazwą SEGA Racing Classic 2: Battle on the Edge.

Wczytywanie ramki mediów.

Oryginalnie wydana gra w 1998 roku oferowała niesamowitą grafikę (jak na tamte czasy oczywiście), napędzaną hardware’em Sega Model 3. Do tego dodano nowe tory, w tym jeden w wesołym miasteczku oraz charakterystyczne poczucie prędkości, które imponuje nawet dzisiaj.

To pierwszy raz, kiedy w Daytona USA 2 będzie można oficjalnie zagrać poza salonami z grami. To bardzo fajnie, że Daytona USA 2 wreszcie pojawi się na domowych platformach, ale chyba Sega nie zdecyduje się na samodzielne wydanie tej gry, więc radość z jazdy odczują jedynie osoby, które zdecydowały się na zakup najnowszej odsłony Yakuzy. Mimo wszystko jest to ciekawy smaczek dodany do pełnej wersji gry.