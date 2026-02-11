Serca z Kamienia miały skończyć się mroczniej. Ważna postać mogła zginąć

Co jakiś czas data minerzy i moderzy odkrywają nowe rzeczy związane z Wiedźminem 3. Nie inaczej jest i tym razem.

Tym razem temat tyczy się jednak nie podstawowej odsłony Dzikiego Gonu. Chodzi o pierwszy duży dodatek do nazwie Serca z Kamienia. Wycięta, mroczniejsza treść Serc z Kamienia przywrócona dzięki moderom Sprawę odkryli twórcy odpowiedzialni za modyfikację Brothers in Arms. Wraz z najnowszą odsłoną rzeczonej aktualizacji moderzy przywrócili nieco zmieniony finał wspomnianego DLC. Okazuje się bowiem, że w pewnym momencie CD Projekt RED zamierzał rozwinąć pewne wątki inaczej, ale finalnie zrezygnował z tego pomysłu. Niemniej w grze pozostały pliki z dialogów. Same sceny zostały jednak stworzone od podstaw przez moderów.

Wszystko dzieje się w momencie, gdy sytuacja pomiędzy Gaunterem o'Dimem a Olgierdem von Everec zmierza ku rozwiązaniu. W wersji, która finalnie nie pojawiła się w grze, o'Dim wprost grozi Geraltowi, że jeżeli spróbuje wmieszać się w sprawę, bliską mu osobę spotka śmierć. Możemy w tym momencie oczywiście zignorować los von Evereca i nic się nie zmieni. Jeżeli jednak opowiemy się po stronie szlachcica, mroczny demon spełni swoją groźbę. W pewnym momencie zobaczymy, jak niezależnie od pogody ogromny piorun uderza w Oxenfurt. Szybko okazuje się, że nie był to przypadek, bo wyładowanie trafiło w dom Shani. Sama młoda medyczka umiera zaś na rękach Geralta. Chociaż tego losu można uniknąć.

GramTV przedstawia:

W momencie, gdy o'Dim zaczyna ostrzegać wiedźmina, ten może udać się do Shani, by poinformować ją o czekającym na nią zagrożeniu. Wtedy część wspomnianej sekwencji i tak się powtórzy, tzn. błyskawica i tak uderzy w jej dom. Sama medyczka jednak uniknie strasznego losu, ukryta w ukrytym pomieszczeniu pod podłogą. Koniec końców CD Projekt RED nie zdecydował się na tak mroczne rozwiązanie, w którym ucierpieć miała jedna z bliższych Geraltowi postaci. Czy słusznie? Jeżeli niestraszne wam ewentualne spoilery, wszystkie omawiane wątki i rozwiązania znajdziecie na nagraniu poniżej. Prezentuje ono zarówno zmiany w istniejących w grze rozmowach, jak i te, których finalnie w produkcji zabrakło. Serca z Kamienia były pierwszym dużym dodatkiem do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Potem ukazało się jeszcze Krew i Wino, dodające zupełnie nowy region, czyli Toussaint. I niewykluczone, że na tym nie koniec, coraz więcej mówi się bowiem o nadchodzącym trzecim DLC, które miałoby być pomostem fabularnym pomiędzy Dzikim Gonem a tworzonym obecnie Wiedźminem 4.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

