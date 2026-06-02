Następna gra za darmo na Steam. Tym razem prezent, który zapewne każdy już ma

Radosław Krajewski
2026/06/02 11:20
Kto jednak nie skorzystał z tej promocji, ma teraz na to szansę.

Rozpoczął się Pride Month, a to oznacza coroczne rozdawnictwo gry Tell Me Why od Microsoftu i Xboxa. Gra studia DONTNOD Entertainment zadebiutowała w sierpniu 2020 roku i regularnie od kilku lat od 1 czerwca jest rozdawana całkowicie za darmo na Steam. W tym roku nie jest inaczej, więc jeżeli w poprzednich latach nie skorzystaliście z okazji i nie odebraliście tej produkcji, to teraz możecie nadrobić zaległości. Czasu macie sporo, gdyż Tell Me Why będzie dostępne w darmowej ofercie aż do 1 lipca.

To jednak nie koniec darmowych atrakcji na Steam. Wciąż do odebrania są inne prezenty obecnie oferowane na PC przez platformę Valve.

Tell Me Why to narracyjna gra przygodowa od DONTNOD Entertainment, studia stojącego za ukochaną serią Life is Strange. W tej intymnej, tajemniczej grze poznajemy bliźniaków Tylera i Alyson Ronan, którzy wykorzystują swoją nadprzyrodzoną więź, aby rozwikłać wspomnienia z ich niespokojnego dzieciństwa. Akcja Tell Me Why, osadzona została w pięknym, malowniczym miasteczku na Alasce, zawierająca realistyczne postacie, dojrzałe motywy i wciągającą opowieść z wieloma wyborami. Przywołując wspomnienia z przeszłości, twoje wybory wpłyną na relacje rodzeństwa, określą siłę ich więzi i ukształtują bieg ich życia – czytamy w oficjalnym opisie na Steam.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Tell Me Why, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć “Dodaj do konta”, aby gra została odebrana. Promocja kończy się 1 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

