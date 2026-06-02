Nowy James Bond jest młodszy, niż myślisz

007: First Light przedstawia zupełnie nową wersję słynnego agenta. Wystarczy prosty rachunek, by odkryć, że Bond należy już do pokolenia urodzonego w XXI wieku.

Od momentu zapowiedzi 007: First Light wiadomo było, że twórcy zamierzają pokazać młodszą wersję Jamesa Bonda. Dotyczy to nie tylko gry studia IO Interactive, ale również szerszego kierunku, w którym zmierza marka 007. Niewielu graczy spodziewało się jednak, jak młody okaże się nowa wersja słynnego agenta. 007: First Light – ile lat ma James Bond w nowej grze? Jak zwrócił uwagę serwis Cooldown.pl, gra nigdzie wprost nie podaje daty urodzenia bohatera. Fani szybko połączyli jednak kilka faktów. Jeden z użytkowników internetu zauważył, że Bond wspomina na początku historii o swoim wieku. Ma 26 lat. Z kolei pod koniec gry ujawniono, że akcja rozgrywa się w 2026 roku. Matematyka jest więc bezlitosna – oznacza to, że nowy Bond urodził się w 2000 roku.

Wydaje się, że twórcy świadomie odmłodzili postać, pokazując ją na samym początku kariery w MI6. To zresztą dobrze współgra także z kierunkiem filmowym, w świetle trwających przygotowań do nowej produkcji – pisania scenariusza i trwającego castingu. Od miesięcy pojawiają się doniesienia sugerujące, że producenci szukają młodszego aktora do roli filmowego Bonda. 007: First Light może więc pełnić rolę swoistego pomostu między klasycznym wizerunkiem agenta a jego nową odsłoną. W samej grze można znaleźć również wskazówki potwierdzające współczesne osadzenie wydarzeń. W jednym z dialogów pada zwrot „Jego Królewskiej Mości”, co oznacza, że akcja rozgrywa się już za panowania króla Karola III. W dyskusji na Reddit, ujawniającej wiek postaci, gracze narzekają nie tyle na sam pomysł, co na to, że ujawnienie tej informacji sprawiło, że… poczuli się staro.

GramTV przedstawia:

Hej, co ty na to byś się zamknął i przestał sprawiać, że czuję się stary? - New_Cockroach_505 Dla osób wychowanych na filmach z Rogerem Moore'em, Piercem Brosnanem czy nawet Danielem Craigiem może być nieco surrealistyczne, że James Bond urodził się i wychowywał już w XXI wieku. Jednocześnie jest to prawdopodobnie najmłodsza wersja agenta 007, jaką kiedykolwiek pokazała popkultura. To świeży i odważny krok, ale też naturalna próba przygotowania marki na kolejne pokolenie odbiorców.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









