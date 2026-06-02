Nowy James Bond jest młodszy, niż myślisz

Jakub Piwoński
2026/06/02 15:30
007: First Light przedstawia zupełnie nową wersję słynnego agenta. Wystarczy prosty rachunek, by odkryć, że Bond należy już do pokolenia urodzonego w XXI wieku.

Od momentu zapowiedzi 007: First Light wiadomo było, że twórcy zamierzają pokazać młodszą wersję Jamesa Bonda. Dotyczy to nie tylko gry studia IO Interactive, ale również szerszego kierunku, w którym zmierza marka 007. Niewielu graczy spodziewało się jednak, jak młody okaże się nowa wersja słynnego agenta.

007: First Light – ile lat ma James Bond w nowej grze?

Jak zwrócił uwagę serwis Cooldown.pl, gra nigdzie wprost nie podaje daty urodzenia bohatera. Fani szybko połączyli jednak kilka faktów. Jeden z użytkowników internetu zauważył, że Bond wspomina na początku historii o swoim wieku. Ma 26 lat. Z kolei pod koniec gry ujawniono, że akcja rozgrywa się w 2026 roku. Matematyka jest więc bezlitosna – oznacza to, że nowy Bond urodził się w 2000 roku.

Wydaje się, że twórcy świadomie odmłodzili postać, pokazując ją na samym początku kariery w MI6. To zresztą dobrze współgra także z kierunkiem filmowym, w świetle trwających przygotowań do nowej produkcji – pisania scenariusza i trwającego castingu. Od miesięcy pojawiają się doniesienia sugerujące, że producenci szukają młodszego aktora do roli filmowego Bonda. 007: First Light może więc pełnić rolę swoistego pomostu między klasycznym wizerunkiem agenta a jego nową odsłoną.

W samej grze można znaleźć również wskazówki potwierdzające współczesne osadzenie wydarzeń. W jednym z dialogów pada zwrot „Jego Królewskiej Mości”, co oznacza, że akcja rozgrywa się już za panowania króla Karola III. W dyskusji na Reddit, ujawniającej wiek postaci, gracze narzekają nie tyle na sam pomysł, co na to, że ujawnienie tej informacji sprawiło, że… poczuli się staro.

Hej, co ty na to byś się zamknął i przestał sprawiać, że czuję się stary? - New_Cockroach_505

Dla osób wychowanych na filmach z Rogerem Moore'em, Piercem Brosnanem czy nawet Danielem Craigiem może być nieco surrealistyczne, że James Bond urodził się i wychowywał już w XXI wieku. Jednocześnie jest to prawdopodobnie najmłodsza wersja agenta 007, jaką kiedykolwiek pokazała popkultura. To świeży i odważny krok, ale też naturalna próba przygotowania marki na kolejne pokolenie odbiorców.

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




