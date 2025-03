Sequel spin-offu Minecrafta jest już w rozwoju od dwóch lat? Wyciek zdradza nazwę, lokacje i grafiki

Według nieoficjalnych wieści, w Minecraft: Spicewood pojawią się różnego rodzaju tereny, a poznaliśmy już trzy z nich. Pierwsza to Pola plastrów miodu, gdzie znajdziemy młyn, farmę, wyspę, jezioro, pola i las. Na Pustyni pojawią się Klif, Twierdza, Góra, Wioska oraz Icelagoon. Ostatnie znane miejsce to Las - zwiedzimy tam wejście do Głębokiego Mroku, wejście do Placówki, strefę Czarownic i miasto w Cienistym Lesie.

Niestety nie wiemy, kiedy projekt Minecraft: Spicewood. Do tego czasu musimy polegać na wymienionych informacjach oraz grafikach udostępnionych przez leakera.