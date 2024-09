Jak będzie wyglądać przyszłość Minecraft. Twórcy ogłosili duże zmiany

Minecraft, mimo że jest na rynku już od 15 lat, dalej jest jedną z najpopularniejszych gier wideo w historii. Jest to głównie zasługa ciągłego aktualizowania gry przez twórców. Od dawna system dodawania nowej zawartości do produkcji wyglądał tak samo, lecz zgodnie z wpisem na oficjalnej stronie produkcji wkrótce ma się to zmienić.

Przyszłość rozwoju Minecraft

W przeszłości Minecraft otrzymywał każdego lata dużą aktualizację, na którą wszyscy czekali i mieli duże oczekiwania związane z nowościami. Problemem stało się zbytnie rozwlekanie update’ów, czego świetnym przykładem jest Caves and Cliffs. Wszystkie nowości związane z jaskiniami i nie tylko zostały przedstawione podczas Minecraft Live 2020, jednak z powodu opóźnień doczekaliśmy się dwóch osobnych aktualizacji, z czego druga została wypuszczona aż dwa lata od pierwszego ogłoszenia.