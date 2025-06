Senua’s Saga: Hellblade II wkrótce na PS5. Mamy datę premiery wersji Enhanced

Kontynuacja wielokrotnie nagradzanej gry Hellblade: Senua's Sacrifice – Senua powraca w pełnej brutalności podróży przez świat mitów islandzkich wikingów, w której stawką jest przetrwanie. Starając się uratować tych, którzy padli ofiarą okrucieństw tyranii, Senua staje do walki z ciemnością w sobie i wokół siebie – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

Na koniec przypomnijmy, że Senua’s Saga: Hellblade II zadebiutowało na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S w maju 2024 roku. Od momentu premiery gra dostępna jest także dla abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Ninja Theory, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Senua's Saga: Hellblade 2 – Technologiczne arcydzieło.