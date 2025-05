Senua’s Saga: Hellblade 2 trafi na PlayStation 5. Pierwszy zwiastun i termin premiery wersji Enhanced

W ostatnim czasie na konsolę Sony pojawiły się także Doom: The Dark Ages, Indiana Jones and The Great Circle oraz Forza Horizon 5, co tylko podsyca spekulacje, że wszystkie tytuły pierwszoosobowe Microsoftu mogą w przyszłości trafić również na PlayStation. Szczególnie że ostatnio zapowiedziano również Gears of War: Reloaded, które trafi nie tylko na Xbox Series X/S i PC, ale również PlayStation 5.