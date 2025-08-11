Senua’s Saga: Hellblade II na PS5. Ninja Theory świętuje powrót na konsole Sony

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć długi gameplay z Senua’s Saga: Hellblade II w wersji na PlayStation 5 Pro. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja Hellblade: Senua’s Sacrifice tytuł zadebiutuje na PS5 już jutro. Ninja Theory postanowiło uczcić ten moment i opublikowało specjalny materiał wideo z okazji powrotu swojej serii na konsole Sony.

Ninja Theory świętuje premierę Senua’s Saga: Hellblade II na PS5 specjalnym materiałem wideo

W opublikowanym na kanale PlayStation materiale Gavin Costello – dyrektor techniczny Senua’s Saga: Hellblade II – zabiera graczy za kulisy prac nad wersją na PlayStation 5. Deweloper podkreśla, że zespół wykorzystał możliwości PlayStation 5 Pro, a także kontrolera DualSense. Przygotowanie portu ułatwił natomiast fakt, że gra powstała na silniku Unreal Engine 5.