Senua’s Saga: Hellblade II na PS5. Ninja Theory świętuje powrót na konsole Sony

Mikołaj Ciesielski
2025/08/11 20:45
Deweloperzy opublikowali specjalny materiał wideo z okazji premiery kontynuacji Hellblade: Senua’s Sacrifice na PlayStation 5.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć długi gameplay z Senua’s Saga: Hellblade II w wersji na PlayStation 5 Pro. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja Hellblade: Senua’s Sacrifice tytuł zadebiutuje na PS5 już jutro. Ninja Theory postanowiło uczcić ten moment i opublikowało specjalny materiał wideo z okazji powrotu swojej serii na konsole Sony.

Senua’s Saga: Hellblade II
Senua’s Saga: Hellblade II

Ninja Theory świętuje premierę Senua’s Saga: Hellblade II na PS5 specjalnym materiałem wideo

W opublikowanym na kanale PlayStation materiale Gavin Costello – dyrektor techniczny Senua’s Saga: Hellblade II – zabiera graczy za kulisy prac nad wersją na PlayStation 5. Deweloper podkreśla, że zespół wykorzystał możliwości PlayStation 5 Pro, a także kontrolera DualSense. Przygotowanie portu ułatwił natomiast fakt, że gra powstała na silniku Unreal Engine 5.

Warto pamiętać, że premiera gry na PlayStation 5 to nie wszystko. Już jutro Senua’s Saga: Hellblade II w wersji na PC i Xbox Series X/S doczeka się nowej aktualizacji. Zgodnie z zapowiedziami patch wprowadza m.in. rozgrywkę w 60 FPS na Xbox Series X, opcjonalny tryb rozgrywki Dark Rot czy nowe ustawienia graficzne na PC.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Senua’s Saga: Hellblade II zadebiutowało 21 maja 2024 roku wyłącznie na PC i Xbox Series X/S. Od momentu premiery gra dostępna była również dla abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi, jak produkcja studia Ninja Theory wypada na konsolach Sony, to zapraszamy Was do lektury: Senua's Saga: Hellblade II – recenzja wersji na PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/senuas-saga-hellblade-2-technical-director-outlines-ps5-pro-features-in-new-trailer

Tagi:

News
gra akcji
premiera
Ninja Theory
TPP
PlayStation 5
PS5
mitologia nordycka
Senua's Saga: Hellblade II
Hellblade II: Senua's Saga
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

