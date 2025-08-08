Hellblade 2 zachwyca na PS5 Pro. Ulepszona wersja konsoli imponuje detalami

44 minuty rozgrywki w 4K/60 FPS już dostępne w sieci.
Już za kilka dni Senua’s Saga: Hellblade II zadebiutuje na PlayStation 5. Tymczasem do sieci trafił pierwszy obszerny materiał pokazujący, jak gra prezentuje się na mocniejszej konsoli Sony – PS5 Pro. Gameplay robi duże wrażenie.
Hellblade 2 – pierwsze spojrzenie na wersję PS5 Pro
Premiera Hellblade 2 w wersji na PlayStation 5 odbędzie się 12 sierpnia. W związku z tym studio NinjaTheory ujawniło niedawno szczegóły dotyczące obsługi trybu wydajności na PS5 Pro. Teraz redakcja IGN udostępniła aż 44-minutowy gameplay, który prezentuje grę w akcji.
Materiał pokazuje dwa pierwsze rozdziały Hellblade 2 i został nagrany w 4K/60 FPS, z wykorzystaniem techniki skalowania PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Dzięki temu możemy przyjrzeć się, jak gra wygląda i działa na najnowszym sprzęcie Sony – i trzeba przyznać, że Hellblade 2 wygląda znakomicie.
Senua’s Saga: Hellblade II miało swoją premierę na Xbox Series X/S i PC już w maju, a teraz trafi także na PS5. Wszystko wskazuje na to, że właściciele konsol Sony dostaną dopracowany technicznie port, który robi użytek z mocy PS5 Pro.
