Hellblade 2 zachwyca na PS5 Pro. Ulepszona wersja konsoli imponuje detalami

Mikołaj Berlik
2025/08/08 20:00
44 minuty rozgrywki w 4K/60 FPS już dostępne w sieci.

Już za kilka dni Senua’s Saga: Hellblade II zadebiutuje na PlayStation 5. Tymczasem do sieci trafił pierwszy obszerny materiał pokazujący, jak gra prezentuje się na mocniejszej konsoli Sony – PS5 Pro. Gameplay robi duże wrażenie.

Hellblade 2 – pierwsze spojrzenie na wersję PS5 Pro

Premiera Hellblade 2 w wersji na PlayStation 5 odbędzie się 12 sierpnia. W związku z tym studio Ninja Theory ujawniło niedawno szczegóły dotyczące obsługi trybu wydajności na PS5 Pro. Teraz redakcja IGN udostępniła aż 44-minutowy gameplay, który prezentuje grę w akcji.

Materiał pokazuje dwa pierwsze rozdziały Hellblade 2 i został nagrany w 4K/60 FPS, z wykorzystaniem techniki skalowania PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Dzięki temu możemy przyjrzeć się, jak gra wygląda i działa na najnowszym sprzęcie Sony – i trzeba przyznać, że Hellblade 2 wygląda znakomicie.

Senua’s Saga: Hellblade II miało swoją premierę na Xbox Series X/S i PC już w maju, a teraz trafi także na PS5. Wszystko wskazuje na to, że właściciele konsol Sony dostaną dopracowany technicznie port, który robi użytek z mocy PS5 Pro.

