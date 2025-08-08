Hellblade 2 zachwyca na PS5 Pro. Ulepszona wersja konsoli imponuje detalami

44 minuty rozgrywki w 4K/60 FPS już dostępne w sieci.

Już za kilka dni Senua’s Saga: Hellblade II zadebiutuje na PlayStation 5. Tymczasem do sieci trafił pierwszy obszerny materiał pokazujący, jak gra prezentuje się na mocniejszej konsoli Sony – PS5 Pro. Gameplay robi duże wrażenie.

Hellblade 2 – pierwsze spojrzenie na wersj ę PS5 Pro

Premiera Hellblade 2 w wersji na PlayStation 5 odbędzie się 12 sierpnia. W związku z tym studio Ninja Theory ujawniło niedawno szczegóły dotyczące obsługi trybu wydajności na PS5 Pro. Teraz redakcja IGN udostępniła aż 44-minutowy gameplay, który prezentuje grę w akcji.