Senua's Saga: Hellblade II - recenzja wersji na PlayStation 5

To w zasadzie ta sama gra, którą poznaliśmy przed rokiem na Xbox Series X/S i PC – z jedną bardzo istotną różnicą oraz kilkoma drobnymi nowościami.

Recenzja gry Senua's Saga: Hellblade II pojawiła się na łamach gram.pl w momencie premiery tytułu na PC oraz konsolach Xbox Series X/S. W tym artykule skupiam się jedynie na wersji na PlayStation 5, omawiając i oceniając nowości zawarte w Enhanced Edition.

Już na wstępie warto zaznaczyć, że mowa o wersji Enhanced, która 12 sierpnia 2025 roku trafi na PlayStation 5. Wszystkie nowości opracowane z myślą o tym rozszerzonym wydaniu zostaną udostępnione za darmo wszystkim graczom posiadającym grę studia Ninja Theory na PC oraz Xbox Series X/S.

Co ciekawe, Senua's Saga: Hellblade II - Enhanced Edition na PlayStation 5 ukaże się w dwóch wersjach: standardowej oraz deluxe. Ta druga będzie oczywiście odpowiednio droższa, ale zaoferuje dodatkowo Senua's Saga: Hellblade II (także w wersji na PlayStation 5) i ścieżkę dźwiękową. Tak czy inaczej, ulepszona wersja Hellblade: Senua’s Sacrifice będzie dostępna za darmo na PlayStation 5 dla wszystkich posiadaczy edycji na PlayStation 4.

Co nowego?

Senua's Saga: Hellblade II pierwotnie ukazało się na Xbox Series X/S, gdzie działało jedynie w 30 klatkach na sekundę, z kolei na PC można było wyciągnąć więcej FPS-ów, lecz tylko na najmocniejszych sprzętach. Wraz z premierą na PlayStation 5, dzięki wersji Enhanced, produkcja miała oferować lepszą grafikę, lecz w praktyce nie dostrzegłem większych różnic, a także - choć może jednak przede wszystkim dodatkowy tryb działania - wydajność. Dzięki niemu możliwa jest zabawa w 60 klatkach na sekundę, co sprawia, że Senua's Saga: Hellblade II odbiera się nieco inaczej.

Performance Mode zaimplementowany w Senua's Saga: Hellblade II w zasadzie nie byłby potrzebny, gdyby rozgrywka skupiała się jedynie na eksploracji, choć i tak w 30 FPS-ach tytuł działa dość ociężale w porównaniu do 60 klatek. Dzieło studia Ninja Theory zawiera jednak całkiem sporo fragmentów, podczas których musimy walczyć z przeciwnikami. A więc momentów niezwykle dynamicznych, toteż warto postawić na 60 FPS-ów kosztem nieco gorszej (ale i tak wciąż fenomenalnej, foto-realistycznej wręcz oprawy wizualnej), by zyskać na płynności. I tak, tak – płynności, bo podczas całej rozgrywki w Senua's Saga: Hellblade II na PlayStation 5 w 60 FPS-ach nie doświadczyłem żadnych spadków liczby klatek.

Senua's Saga: Hellblade II

Aha, i jeszcze jedno - jeśli zamierzacie grać w Senua's Saga: Hellblade II na Xbox Series S to tam gra nadal będzie działała jedynie w 30 klatkach na sekundę. Wygląda na to, że ta wersja konsoli Microsoftu nie dysponuje odpowiednimi podzespołami, by zaoferować lepszą płynność animacji.