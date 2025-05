Gears of War: Reloaded zapowiedziane! Kolejne IP Microsoftu zadebiutuje na PS5

Producent konsol Xbox zapowiedział odświeżoną wersję pierwszej odsłony serii Gears of War.

Już od kilku miesięcy w sieci krążyły plotki na temat debiutu marki Gears of War na PlayStation 5. Microsoft w żaden sposób nie komentował doniesień branżowych insiderów, ale amerykańska firma w końcu postanowiła przerwać milczenia. Producent konsol Xbox zapowiedział bowiem Gears of War: Reloaded, które trafi m.in. na najnowszą konsolę Sony.

Gears of War: Reloaded zadebiutuje wkrótce na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Zgodnie z przekazanymi informacjami Gears of War: Reloaded zadebiutuje na rynku 26 sierpnia 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Kolejny już remaster pierwszej odsłony popularnej serii w dniu swojej premiery trafi także w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Microsoft poinformował również, że użytkownicy, którzy kupili cyfrową wersję Gears of War: Ultimate Edition przed dzisiejszą zapowiedzią, otrzymają możliwość pobrania bezpłatnej aktualizacji do wersji Reloaded.