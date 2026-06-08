Project: MARA skasowane. Ninja Theory stawia wszystko na Senuę

Jej zapowiedź podczas XBOX Games Showcase 2026 była sporą niespodzianką. Ale zapowiedź ta wiązała się z pewną “ofiarą”.

Project: MARA nie powstanie

Okazuje się bowiem, że skasowany został poprzedni ogłoszony przez Brytyjczyków projekt, czyli Project: MARA. O takiej możliwości już w styczniu pisał Jez Corden z Windows Central, który twierdził, że horror, którego teaser zobaczyliśmy po raz pierwszy w 2020 roku, nigdy tak naprawdę nie wyszedł poza fazę koncepcyjną. Czy faktycznie tak było, nie wiadomo. Wiadomo natomiast już oficjalnie, że MARA faktycznie została odesłana do piachu. Powód? Ninja Theory w całości skupia się na pracach nad Senuą, co miało wiązać się z koniecznością zaangażowania wszystkich pracowników studia.