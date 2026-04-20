Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon stworzy własne uniwersum Spider-Mana? Kolejne warianty Pajączka otrzymają seriale

Radosław Krajewski
2026/04/20 12:00
0
0

To mogłoby być prawdziwe Spider-verse.

Uniwersum Spider-Mana dopiero się rozkręca. Najnowsze informacje wskazują, że obok nadchodzącego serialu Spider-Noir powstają kolejne projekty skupione na alternatywnych wersjach popularnego bohatera. Za część z nich ma odpowiadać Amazon.

Spider-Man – Sony i Amazon planują kolejne seriale poświęcone wariantom Pajączka

Spider-Noir to serial inspirowany zarówno komiksowym pierwowzorem, jak i wersją postaci znaną z filmu animowanego Spider-Man Uniwersum. W głównej roli zobaczymy Nicolasa Cage’a, który wcieli się w prywatnego detektywa zmagającego się z własną przeszłością. Bohater stanie przed decyzją, czy ponownie wkroczyć na ścieżkę superbohatera, z którą wiążą się zarówno jego największe sukcesy, jak i osobiste traumy. Jeszcze w lutym Amazon zaprezentował pierwszy zwiastun produkcji.

Teraz Oren Uziel, współtwórca serialu, zdradził w jednym z wywiadów, że Spider-Noir to dopiero początek większego planu. Według jego słów trwają prace nad kilkoma projektami opowiadającymi o różnych wariantach Spider-Mana. Każdy z nich ma osadzać postać w odmiennym świecie i realiach, co pozwoli twórcom eksperymentować z konwencją i budować jeszcze szersze uniwersum.

Obecnie nie ujawniono konkretnych tytułów, jednak w sieci krążą spekulacje dotyczące potencjalnych bohaterów. Wśród nich pojawia się Spider-Punk, z którym łączony jest Daniel Kaluuya, a także Spider-Gwen. Na ten moment są to jednak niepotwierdzone doniesienia, które należy traktować z dystansem.

GramTV przedstawia:

Sam Spider-Noir to stosunkowo świeża interpretacja postaci. Zadebiutował w 2009 roku w komiksie Spider-Man Noir i przedstawia Petera Parkera funkcjonującego w mrocznej rzeczywistości lat trzydziestych XX wieku. Jego historia znacząco odbiega od klasycznej wersji bohatera. Zamiast przypadkowego ukąszenia w laboratorium mamy do czynienia z tajemniczym artefaktem powiązanym z bóstwem pająka, który obdarza Parkera nadnaturalnymi zdolnościami.

Nowojorski mściciel w tej odsłonie jest znacznie brutalniejszy i bardziej bezkompromisowy. Kierowany chęcią zemsty po śmierci bliskich, nie stroni od ostatecznych metod walki z przestępczością. Z czasem jednak zaczyna mierzyć się z konsekwencjami własnych działań, co nadaje tej wersji bohatera dodatkowej głębi.

Warto przypomnieć, że oprócz Spider-Noir, któe zadebiutuje już 27 maja, Sony Pictures szykuje na ten rok również premierę filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Jeszcze w marcu film otrzymał pierwszy zwiastun.

Źródło:https://screenrant.com/spider-man-variant-projects-amazon-spider-man-noir/

Tagi:

Popkultura
Marvel
serial
Amazon
Spider-Man
streaming
Sony Pictures
Amazon Prime Video
Oren Uziel
Prime Video
Spider-Noir
Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112