Amazon stworzy własne uniwersum Spider-Mana? Kolejne warianty Pajączka otrzymają seriale

Uniwersum Spider-Mana dopiero się rozkręca. Najnowsze informacje wskazują, że obok nadchodzącego serialu Spider-Noir powstają kolejne projekty skupione na alternatywnych wersjach popularnego bohatera. Za część z nich ma odpowiadać Amazon.
Spider-Man – Sony i Amazon planują kolejne seriale poświęcone wariantom Pajączka
Spider-Noir to serial inspirowany zarówno komiksowym pierwowzorem, jak i wersją postaci znaną z filmu animowanego Spider-Man Uniwersum. W głównej roli zobaczymy Nicolasa Cage’a, który wcieli się w prywatnego detektywa zmagającego się z własną przeszłością. Bohater stanie przed decyzją, czy ponownie wkroczyć na ścieżkę superbohatera, z którą wiążą się zarówno jego największe sukcesy, jak i osobiste traumy. Jeszcze w lutym Amazon zaprezentował pierwszy zwiastun produkcji.
Teraz Oren Uziel, współtwórca serialu, zdradził w jednym z wywiadów, że Spider-Noir to dopiero początek większego planu. Według jego słów trwają prace nad kilkoma projektami opowiadającymi o różnych wariantach Spider-Mana. Każdy z nich ma osadzać postać w odmiennym świecie i realiach, co pozwoli twórcom eksperymentować z konwencją i budować jeszcze szersze uniwersum.
Obecnie nie ujawniono konkretnych tytułów, jednak w sieci krążą spekulacje dotyczące potencjalnych bohaterów. Wśród nich pojawia się Spider-Punk, z którym łączony jest Daniel Kaluuya, a także Spider-Gwen. Na ten moment są to jednak niepotwierdzone doniesienia, które należy traktować z dystansem.
Sam Spider-Noir to stosunkowo świeża interpretacja postaci. Zadebiutował w 2009 roku w komiksie Spider-Man Noir i przedstawia Petera Parkera funkcjonującego w mrocznej rzeczywistości lat trzydziestych XX wieku. Jego historia znacząco odbiega od klasycznej wersji bohatera. Zamiast przypadkowego ukąszenia w laboratorium mamy do czynienia z tajemniczym artefaktem powiązanym z bóstwem pająka, który obdarza Parkera nadnaturalnymi zdolnościami.
Nowojorski mściciel w tej odsłonie jest znacznie brutalniejszy i bardziej bezkompromisowy. Kierowany chęcią zemsty po śmierci bliskich, nie stroni od ostatecznych metod walki z przestępczością. Z czasem jednak zaczyna mierzyć się z konsekwencjami własnych działań, co nadaje tej wersji bohatera dodatkowej głębi.
