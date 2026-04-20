Perfekcyjne science fiction z 100% na Rotten Tomatoes wraca po 2 latach. Pierwszy odcinek już dostępny na HBO Max

Po niemal dwuletniej przerwie powraca jeden z najwyżej ocenianych seriali łączących science fiction i horror. Czwarty sezon serialu Stamtąd trafił właśnie na HBO Max i wszystko wskazuje na to, że widzowie dostaną najbardziej intensywną odsłonę historii do tej pory.
Stamtąd – pierwszy odcinek czwartego sezonu horroru science fiction zadebiutował na HBO Max
Serial opowiada o tajemniczym miasteczku, które więzi każdego, kto do niego trafi. Na czele zdeterminowanej grupy ocalałych stoi Boyd Stevens, w którego wciela się Harold Perrineau. Bohaterowie próbują nie tylko przetrwać w miejscu rządzonym przez nieznane zasady, lecz także odkryć, dlaczego nie mogą się z niego wydostać. Sytuację dodatkowo komplikują przerażające istoty pojawiające się po zmroku, które zamieniają każdą noc w walkę o życie.
Nowy sezon jeszcze mocniej zagłębia się w tajemnice miasta i jego mieszkańców. Twórcy stopniowo odsłaniają kolejne powiązania między bohaterami a samą naturą tego miejsca, jednocześnie podnosząc stawkę poprzez wprowadzenie nowego przeciwnika, który ma pokrzyżować plany ucieczki. Wszystko to powinno sprawić, że napięcie będzie rosnąć z odcinka na odcinek.
