Perfekcyjne science fiction z 100% na Rotten Tomatoes wraca po 2 latach. Pierwszy odcinek już dostępny na HBO Max

Po niemal dwuletniej przerwie powraca jeden z najwyżej ocenianych seriali łączących science fiction i horror. Czwarty sezon serialu Stamtąd trafił właśnie na HBO Max i wszystko wskazuje na to, że widzowie dostaną najbardziej intensywną odsłonę historii do tej pory.

Stamtąd – pierwszy odcinek czwartego sezonu horroru science fiction zadebiutował na HBO Max

Serial opowiada o tajemniczym miasteczku, które więzi każdego, kto do niego trafi. Na czele zdeterminowanej grupy ocalałych stoi Boyd Stevens, w którego wciela się Harold Perrineau. Bohaterowie próbują nie tylko przetrwać w miejscu rządzonym przez nieznane zasady, lecz także odkryć, dlaczego nie mogą się z niego wydostać. Sytuację dodatkowo komplikują przerażające istoty pojawiające się po zmroku, które zamieniają każdą noc w walkę o życie.