Perfekcyjne science fiction z 100% na Rotten Tomatoes wraca po 2 latach. Pierwszy odcinek już dostępny na HBO Max

Radosław Krajewski
2026/04/20 07:00
Wielka premiera na HBO Max.

Po niemal dwuletniej przerwie powraca jeden z najwyżej ocenianych seriali łączących science fiction i horror. Czwarty sezon serialu Stamtąd trafił właśnie na HBO Max i wszystko wskazuje na to, że widzowie dostaną najbardziej intensywną odsłonę historii do tej pory.

Stamtąd – pierwszy odcinek czwartego sezonu horroru science fiction zadebiutował na HBO Max

Serial opowiada o tajemniczym miasteczku, które więzi każdego, kto do niego trafi. Na czele zdeterminowanej grupy ocalałych stoi Boyd Stevens, w którego wciela się Harold Perrineau. Bohaterowie próbują nie tylko przetrwać w miejscu rządzonym przez nieznane zasady, lecz także odkryć, dlaczego nie mogą się z niego wydostać. Sytuację dodatkowo komplikują przerażające istoty pojawiające się po zmroku, które zamieniają każdą noc w walkę o życie.

Nowy sezon jeszcze mocniej zagłębia się w tajemnice miasta i jego mieszkańców. Twórcy stopniowo odsłaniają kolejne powiązania między bohaterami a samą naturą tego miejsca, jednocześnie podnosząc stawkę poprzez wprowadzenie nowego przeciwnika, który ma pokrzyżować plany ucieczki. Wszystko to powinno sprawić, że napięcie będzie rosnąć z odcinka na odcinek.

Od początku emisji Stamtąd zbiera bardzo wysokie oceny, a kolejne sezony tylko umacniały jego pozycję wśród fanów gatunku. Trzecia i teraz czwarta odsłona zdobyły 100% pozytywnych recenzji od krytyków na Rotten Tomatoes, co jest rzadkością nawet wśród najbardziej uznanych produkcji telewizyjnych.

Wraz z premierą nowych odcinków pojawiła się również ważna informacja dotycząca przyszłości serialu. Produkcja została oficjalnie przedłużona o piąty sezon, który jednocześnie będzie jej finałem. Oznacza to, że historia zmierza w stronę zamknięcia i odpowiedzi na pytania, które widzowie zadają sobie od pierwszego odcinka.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

