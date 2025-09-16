Sega uderza w Mario Kart World za pomocą odświeżonej kultowej reklamy z lat 90.

To się nazywa ciekawe podejście do reklamy. Sega odświeża kultowy spot sprzed lat, delikatnie szczypiąc swojego rywala Mario Kart World.
Sega wypuściła nową reklamę gry Sonic Racing: CrossWorlds, która nawiązuje do słynnej wojny reklamowej z Nintendo z lat 90. i legendarnego hasła “blast processing”.
Sega odświeża kultową reklamę sprzed wielu lat
Spot zaczyna się od pokazania telewizora, na którym widać zamazaną wersję Mario Kart World. Lektor wówczas mówi:
Wszyscy znamy tę grę wyścigową na kartach. Jest świetna. Nie musimy jej wam pokazywać.
Następnie pojawia się materiał z Sonic Racing: CrossWorlds z dopiskiem:
A co, jeśli możesz przebić się i ścigać na zupełnie nowym poziomie?
Kamera pokazuje samochód wyścigowy z zamontowanym z tyłu telewizorem i grą. Naturalnie pojazd pokazujący Sonica pędzi z ogromną prędkością, ale tuż za nim wlecze się stary kamper z Mario Kart World, która nawet nie odpala, podczas gdy obok spokojnie przechodzi żółw. Głos w tle dodaje: “A może masz ochotę powłóczyć się po otwartych drogach?”, wyraźnie kpiąc z otwartej mapy świata, którą Nintendo wprowadziło do swojej nowej gry wyścigowej.
Dla wieloletnich fanów Segi to wyraźny ukłon w stronę reklamy z początku lat 90., kiedy firma porównywała Sonic the Hedgehog na Genesis do Super Mario Kart na SNES-ie. Tam również pojawiał się wyścigowy samochód z TV kontra zawodzący van i oba spoty kończą się sloganem “Welcome to the Next Level” i okrzykiem “Sega!”.
Reklama jasno pokazuje, że Sega stawia na klasyczną formułę wyścigów kartingowych z oddzielnymi torami w przeciwieństwie do Mario Kart World, które kładzie nacisk na otwarty świat. Dodatkowym atutem CrossWorlds jest spory zakres personalizacji pojazdów, a także bardziej dynamiczne tempo rozgrywki. Czy obrana strategia reklamowa pomoże nowemu Sonicowi odnieść sukces? Trzeba przyznać, że gra zapowiada się całkiem nieźle.
