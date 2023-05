Sean Penn w ukraińskim serialu War Through the Eyes of Animals

Krzysztof Żołyński 0 0

Sean Penn wystąpi w ukraińskim serialu War Through the Eyes of Animals.

62-letni aktor i reżyser został obsadzony w dziewięcioczęściowej antologii, wyreżyserowanej przez dziewięciu różnych ukraińskich filmowców, która opowiada o konflikcie na Ukrainie z perspektywy zwierząt.

Penn pojawi się w dziewiątym i ostatnim epizodzie – reżyserowanym przez uznanego ukraińskiego reżysera Myrosława Sławoszpyckiego – zagra amerykańskiego inżyniera dźwięku, który jest świadkiem wybuchu wojny podczas inwazji sił rosyjskich w lutym 2022 roku. Zdjęcia mają ruszyć tego lata na Ukrainie i w Los Angeles. Sean Penn wystąpi w ukraińskim serialu War Through the Eyes of Animals War Through the Eyes of Animals jest produkowane przez SOTA Cinema Group i Kleos Art, a producentami są Oleg Kokhan i Oleksiy Makukhin.

GramTV przedstawia: