Historia No Man’s Sky może się powtórzyć. Gracze coraz bardziej zaniepokojeni Light No Fire

Light No Fire, nowy projekt od twórców No Man’s Sky, miał być spełnieniem marzeń o gigantycznym fantasy-survivalu z otwartym światem wielkości Ziemi. Zapowiedziana podczas The Game Awards 2023 gra wywołała ogromne zainteresowanie, jednak od tamtej pory Hello Games milczy, co zaczyna niepokoić fanów.

Light No Fire – zapał fanów kontra cisza deweloperów

Hello Games zaprezentowało pierwszą zapowiedź Light No Fire w grudniu zeszłego roku. Tytuł miał zaoferować proceduralnie generowany świat fantasy, wspólną eksplorację i jazdę na smokach. Od tamtej pory jednak nie pojawiła się żadna nowa informacja na temat projektu – twórcy ograniczyli się jedynie do udostępnienia kilku fanowskich grafik, a nawet Summer Game Fest 2025 nie przyniósł żadnych wieści.