Sea of Stars wzbogacone o darmowe DLC. Throes of the Watchmaker już dostępne na wszystkich platformach

Fani turowych gier RPG mogą mieć powody do zadowolenia. Sabotage Studio udostępniło właśnie najnowsze rozszerzenie do swojej produkcji, Sea of Stars. Dodatek zatytułowany Throes of the Watchmaker jest już dostępny na wszystkich platformach.

DLC do Sea of Stars już dostępne

Rozszerzenie to jest całkowicie darmowe dla wszystkich posiadaczy Sea of Stars. Throes of the Watchmaker to nie tylko drobne uaktualnienie, ale znacząca porcja nowej zawartości. Gracze mogą liczyć na zupełnie nową, wielogodzinną linię fabularną, nową grywalną postać, a także dodatkowe klasy postaci. DLC wprowadza też kolejne lokacje oraz dodatkowe minigry.