Screamer - recenzja. Nie ma zabawy bez ryzyka

Screamer nie jest remake’iem starej gry wyścigowej, ani nie jest też żadną kontynuacją. To coś zupełnie innego. Gdybym miał krótko wytłumaczyć czym jest ta produkcja, to powiedziałbym, że jest to fabularna gra wyścigowa z elementami bijatyki. Jednak taki powierzchowny opis byłby dość krzywdzący, bo choć jest to przede wszystkim arcade’ówka w której dobra zabawa i szalone ściganie wybijają się ponad jakikolwiek realizm, to Screamer skrywa w sobie zaskakująco dużo głębi na wielu płaszczyznach, która czyni grę innowacyjną w swoim gatunku.

Już podczas ubiegłorocznego Gamescomu dostrzegłem, że Screamer będzie bardzo mocnym powiewem świeżości w gatunku zręcznościowych gier wyścigowych , ale wiedziałem też, że dość ryzykowne podejście w tworzeniu kilku elementów, może być zbyt wysokim progiem wejścia dla części graczy. Po prawie czterdziestu godzinach z grą, stwierdzam, że to produkcja, której trzeba dać szansę, niezależnie od tego czy lubi się klimaty anime czy też nie.

Na pierwszy rzut oka Screamer wygląda jak klasyczna gra wyścigowa. Mamy tutaj pojedynczy wyścig, samotne czasówki, wyścigi drużynowe, multiplayer online, a także rozgrywkę na podzielonym ekranie i tu uwaga – nawet do czterech graczy lokalnie, co nieco mnie zaskoczyło, pozytywnie oczywiście. Jest też tryb o nazwie Turniej i zdecydowanie jest to serce całej produkcji. Turniej to nic innego jak kampania fabularna, w której poznajemy losy kilku ekip oraz jej zawodników, tak zwanych Screamerów. Tutaj warto poświęcić trochę uwagi z kilku powodów. Po pierwsze, poprzez historię, wydarzenia i wyścigi zarówno te przed jak i w trakcie turnieju, poznajemy kolejne mechaniki i możliwości kierowców oraz ich samochodów. Co więcej, wszystko łączy się fabularnie i jest sensownie uzasadnione, więc zamiast zwykłego “odblokowałeś boost, możesz go używać po przyciskiem X”, dokładnie dowiadujemy się skąd pojawia się konkretna umiejętność, dlaczego działa tak, a nie inaczej i czemu akurat ten konkretny bohater potrafi ją aktywować, a inny nie. Tak, Screamerzy mają tutaj swoje specjalne zdolności, dlatego w innych trybach warto zastanowić się, który z nich będzie dla nas najlepszym wyborem do ścigania. W przypadku kampanii, ścigamy się tymi zawodnikami, których dana scena dotyczy, co przy okazji pozwala poznać dogłębnie możliwości każdej postaci i jej wozu.

To nie jest tylko opowieść o wyścigach

Po drugie – sama fabuła. Spodziewałem się prostej historii o wyścigach z tajemniczym Mr. A, choć w nieco poważniejszym tonie, co sugerował przedpremierowy zwiastun. Otrzymałem za to w wielu momentach jazdę emocjonalną i masę plot twistów. Przyznaję, udało im się mnie niejednokrotnie zaskoczyć. Oczywiście nie mogę niczego zdradzić ze względu na spoilery, ale mogę powiedzieć, że warto się z nią zapoznać i jest to coś znacznie więcej niż tylko pretekst do rozgrywania kolejnych wyścigów. Historia rozpoczyna się skromnie od ogłoszenia turnieju w którym można wygrać 100 miliardów, ale z każdym kolejnym epizodem robi się tylko ciekawiej. Bardzo dobrze napisano postacie, dlatego zapadają w pamięć. Mają swoje humorki, cele, podejście do różnych tematów i co ważne możemy się z nimi utożsamiać lub kompletnie nimi gardzić, nie są nijacy, a to w opowieści moim zdaniem jest dość ważne. Wówczas śledzi się fabułę zupełnie inaczej, często kibicując konkretnym bohaterom.

Fabuła jest zrealizowana poprzez krótkie filmowe wstawki anime oraz poprzez dialogi w statycznych scenkach. Całość została w pełni zdubbingowana i teraz uwaga, bo uważam, że jest to świetnie rozwiązane, bohaterowie mówią w swoich językach. Oznacza to, że w jednej scenie możemy posłuchać jak postać mówi po francusku do włoszki, a ich rozmowę komentuje jeszcze ktoś inny po japońsku, angielsku albo niemiecku. Tu kolejny plus, ponieważ to nie jest takie widzi mi się reżysera gry, a jest to w konkretny sposób uzasadnione fabularne, więc tym bardziej robi to wrażenie. Osobiście takie rozwiązanie bardzo mi się spodobało. Zapytacie teraz “ale jak mówią po włosku albo japońsku, to jak mam ich zrozumieć jak nie znam takich języków?”. Uwaga, uwaga: Screamer posiada polskie tłumaczenie w formie napisów. Oczywiście nie jestem w stanie zweryfikować czy wszystkie języki zostały poprawnie przetłumaczone, bo sam ich nie znam, ale całość czytało się bardzo dobrze, wszystkie zdania były składne, więc zakładam, że przekładem zajął się raczej człowiek, a nie sztuczna inteligencja.

Muszę jeszcze poruszyć sceny anime, ponieważ te zostały wykonane naprawdę fenomenalnie. Bardzo dobrze się to oglądało i po zakończeniu całej historii marzy mi się teraz tylko jedno – chcę zobaczyć pełnoprawne, wyścigowe anime w świecie Screamera. Dodatkowo dubbing robił robotę w wielu momentach, a głos nieocenionego Troya Bakera był zdecydowanie najbardziej wyrazistym i ten aktor spokojnie może sobie dorzucić do portfolio kolejną udaną rolę. Żeby jednak nie było aż tak różowo i słodko, to muszę się przyczepić nieco do proporcji między przerywnikami, a ściganiem w trakcie trwania kampanii. Niecierpliwych graczy uczulam, że jest tu sporo czytania/słuchania i może odrobinkę za dużo w niektórych momentach. W sensie czasem zdążyłem ostygnąć po ostatnim gorącym wyścigu i nieco wybić się z wyścigowego rytmu, zaczytując się w sporą ilość dialogów między bohaterami. Mam jednak wrażenie, że im dalej tym zmagania startują częściej i jest bardziej intensywnie, ale warto mieć to na uwadze. Oczywiście jak kogoś to nie interesuje to jest opcja pominięcia wszystkich scenek, ale nadal uważam, że warto jednak uważnie prześledzić całość historii. Niektóre sceny prosiły się również o kilkanaście sekund więcej anime, aby lepiej dać wydźwięk pewnym sytuacjom. Finalnie i tak wyszło naprawdę bardzo dobrze. Uważam, że to jedna z najlepszych historii jakie przedstawiono w zręcznościowych grach wyścigowych.

Innowacyjne sterowanie

Wiem, sporo było o fabule, ale nie można było tego pominąć, ponieważ jest ona bardzo ważną częścią Screamera. Przejdźmy jednak do samej jazdy, która jest kluczowym elementem zabawy. Najnowsze dzieło studia Milestone wprowadza innowacyjne sterowanie dwoma analogami. Lewa gałka odpowiada za delikatny skręt, dobry do łagodnych łuków, z kolei prawa pozwala nam bardzo wygodnie panować nad driftem. To najbardziej ryzykowne rozwiązanie w całej grze, które może być przeszkodą dla wielu graczy. Osobiście nie miałem problemów, ponieważ jestem przyzwyczajony do obsługi obu gałek dzięki graniu w MotoGP (tam balansuje się dodatkowo ciałem zawodnika), więc łatwo było mi się w to wstrzelić, ale zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób może to być na początku dość dziwne. Dlatego też tryb fabularny jest tak ważny. To właśnie poprzez niego można przyzwyczaić się do tego nietypowego sterowania, a przy okazji to właśnie tam odblokowuje się kolejne mechaniki, bohaterów i ich fury oraz elementy do modyfikowania pojazdów.

Po pierwszych wrażeniach z Gamescomu napisałem, że można wyścigi ukończyć sterując jedną, lewą gałką. Muszę teraz cofnąć te słowa, ponieważ w Kolonii pokazano nam te najłagodniejsze i najłatwiejsze tory. Teraz okazuje się, że na wielu obiektach ciężko wyrobić się bez driftu i lecenia bokiem, ale moim zdaniem sprawdza się to naprawdę dobrze. Jak tylko wyczułem już sterowanie obiema gałkami to byłem zaskoczony flow jakie można uzyskać śmigając na kolejnych torach. Jazda staje się wtedy naprawdę przyjemna i płynna. Twórcy pomyśleli o tak zwanym trybie jednej ręki, więc można coś takiego włączyć w opcjach i wtedy zarówno normalny skręt oraz drift są pod jednym analogiem, ale mam wrażenie, że zmienia się wtedy nieco czułość sterowania i panowanie nad samochodem staje się nieco bardziej chaotyczne. Osobiście polecam podstawowy, dwugałkowy styl jazdy, który potrafi dostarczyć mnóstwo fajnej zabawy. Co ciekawe, Screamer wykrył także moją kierownicę Logitech G RS50, ale nie do końca radził sobie z jej obsługą, choć sam wychwycił odpowiednie przypisanie przycisków. Mimo wszystko nie sądzę, aby jazda na kierownicy była wygodna i nawet gdyby to zadziałało, to zdecydowanie wybrałbym pada.

To, że jest to gra arcade, nie oznacza że hamulec jest zbędny. Jest bardzo wiele miejsc w których warto go używać, aby precyzyjnie wjechać w zakręt lub skróty, które umieszczone są na trasach. Te oczywiście dają sporą przewagę, ale gładkie wjechanie w nie, wymaga sporej zręczności. Gra jest dynamiczna i oferuje bardzo wysokie poczucie prędkości. Łatwo popełnić błąd, przestrzelić jakiś punkt i wypaść z trasy, a to dość ważne w kontekście kilku mechanik, np. Overdrive o którym opowiem za chwilkę.