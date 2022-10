Scorn na trailerze premierowym. Bójcie się!

Przypominamy, że dziś premierę ma Scorn, czyli produkcja, którą od dłuższego czasu mieli na celowniku miłośnicy wirtualnych horrorów. Warto zwrócić na to uwagę, gdyż gra finalnie zadebiutowała wcześniej, niż pierwotnie zakładali twórcy. W ręce graczy oddany został nowy trailer, który ma Was przekonać do tego byście sięgnęli po Scorn. Dodajmy, że tytuł jest dostępny w ramach usługi Game Pass.

Scorn zbiera przyzwoite oceny

Scorn to brutalny horror inspirowany twórczością H. R. Gigera. W trakcie naszych zmagań akcję śledzimy z perspektywy pierwszej osoby, a rozgrywka opiera się mechanikach typowych dla gier przygodowych. Powinniśmy więc spodziewać się łamigłówek, których rozwiązanie będzie wymagało uważnego obserwowania otoczenia i eksplorowania lokacji.



„Każda lokacja zawiera własny motyw, fabułę, łamigłówki i postacie będące integralną częścią spójnego świata. W trakcie gry otworzycie nowe obszary, zyskacie różne zestawy umiejętności, uzbrojenie i przedmioty. Spróbujecie zrozumieć wizje, które są wam prezentowane” – czytamy w opisie na Steam.



Oczywiście, całość opatrzona została intrygującą fabułą, w której ważną rolę odegrają napotkane przez nas postacie. Jak mówią twórcy – „gra została zaprojektowana wokół pomysłu wrzucenia gracza do obcego świata”. Zagubieni w ponurym świecie snów, postaramy się odkryć jego tajemnice. Za jeden z głównych celów twórcy postawili sobie zadbanie o wysoki poziom immersji, co w przypadku horrorów zawsze dodatkowo podkręca atmosferę.



Na koniec zaznaczmy, że Scorn zadebiutowało na rynku 14 października, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series S/X