SCORN z wcześniejszą premierą! "Czekaliście wystarczająco długo"

Do takich informacji branża raczej nie przywykła. Okazuje się, że horror SCORN, który miał trafić do sklepów 21 października, zadebiutuje o tydzień wcześniej – tytułu należy spodziewać się 14 października. To niezła odmiana – ostatnio wiele premier wypadło z kalendarza, więc można by się było spodziewać raczej innej wiadomości. Dla uczczenia tego newsa twórcy z Ebb Software zaprezentowali trailer o tytule “Czekaliście wystarczająco długo...”. Publikujemy go na samym dole.