Słynny reżyser amerykański, będąc wyrzutkiem w Stanach Zjednoczonych, korzysta z okazji, by celebrować kino wszędzie tam, gdzie go zaproszą.

W Moskwie wystartował Moskiewski Międzynarodowy Tydzień Filmowy, którego największą gwiazdą okazał się Woody Allen – czterokrotny laureat Oscara i reżyser takich filmów jak Annie Hall czy O północy w Paryżu. Już sama jego obecność na wydarzeniu wywołała kontrowersje, a komentarze, które padły ze sceny, spotkały się z ostrą krytyką ze strony Ukrainy.

Woody Allen gościem moskiewskiego festiwalu

Podczas dyskusji „Legendy światowego kina”, moderowanej przez rosyjskiego twórcę Fiodora Bondarczuka, 89-letni reżyser podkreślał swoje uznanie dla rosyjskiej kinematografii i nazwał Moskwę „wspaniałym miastem”. Allen określił siebie jako „reżysera apolitycznego” i wspomniał, że chętnie nakręciłby film o „dobrym życiu w Moskwie i Petersburgu”. Wskazał także Wojnę i pokój Siergieja Bondarczuka jako swój ulubiony rosyjski film.