Zaloguj się lub Zarejestruj

Woody Allen na festiwalu w Moskwie. Reżyser chwali rosyjskie kino i wywołuje burzę w Ukrainie

Jakub Piwoński
2025/08/26 08:30
0
0

Słynny reżyser amerykański, będąc wyrzutkiem w Stanach Zjednoczonych, korzysta z okazji, by celebrować kino wszędzie tam, gdzie go zaproszą.

W Moskwie wystartował Moskiewski Międzynarodowy Tydzień Filmowy, którego największą gwiazdą okazał się Woody Allen – czterokrotny laureat Oscara i reżyser takich filmów jak Annie Hall czy O północy w Paryżu. Już sama jego obecność na wydarzeniu wywołała kontrowersje, a komentarze, które padły ze sceny, spotkały się z ostrą krytyką ze strony Ukrainy.

Woody Allen
Woody Allen

Woody Allen gościem moskiewskiego festiwalu

Podczas dyskusji „Legendy światowego kina”, moderowanej przez rosyjskiego twórcę Fiodora Bondarczuka, 89-letni reżyser podkreślał swoje uznanie dla rosyjskiej kinematografii i nazwał Moskwę „wspaniałym miastem”. Allen określił siebie jako „reżysera apolitycznego” i wspomniał, że chętnie nakręciłby film o „dobrym życiu w Moskwie i Petersburgu”. Wskazał także Wojnę i pokój Siergieja Bondarczuka jako swój ulubiony rosyjski film.

Słowa te wywołały zdecydowaną reakcję w Kijowie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uznało wystąpienie Allena za „hańbę” i „obrazę” dla ukraińskich artystów, którzy utracili życie lub możliwość pracy w wyniku rosyjskiej inwazji. Dyplomaci podkreślili, że przyjmując zaproszenie na festiwal goszczący osoby powiązane z Kremlem, Allen świadomie „przymknął oko” na zbrodnie wojenne.

GramTV przedstawia:

To nie pierwszy raz, gdy Allen gości w Rosji – sam wspominał swoje wcześniejsze podróże do Moskwy i Leningradu w czasach ZSRR, które określił jako „nieprzyjemne”. Teraz jednak stwierdził, że rozważyłby udział w rosyjskiej koprodukcji.

Na Zachodzie pozycja Allena od lat słabnie – reżyser ma problemy ze zdobyciem finansowania i dystrybucji dla swoich projektów. Jego ostatni film planowany w Barcelonie nie doszedł do skutku z powodu braku środków. Tym samym twórca, czterokrotny laureat Oscara, wydaje się coraz chętniej przyjmować zagraniczne zaproszenia, nawet jeśli towarzyszy im poważny kontekst polityczny.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/25/woody-allen-says-hed-make-a-film-in-wonderful-russia-ukrainian-officials-slam-remarks-as-disgrace

Tagi:

Popkultura
kontrowersje
Rosja
reżyser
Ukraina
Woody Allen
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112