Saros z wyższym budżetem dzięki Sony. Twórcy Returnala o wsparciu ze strony firmy

Fiński dziennik Helsingin Sanomat miał ostatnio okazję porozmawiać z dyrektorem generalnym studia, Ilari Kuittinem. Jak zauważył portal WCCFTech, Kuittinen wspomniał o nowych, bardziej formalnych aspektach funkcjonowania studia pod skrzydłami Sony, takich jak konieczność przestrzegania korporacyjnych wytycznych działu HR. Według dewelopera przejęcie przez Sony pozwoliło też na ustalenie znacznie wyższego budżetu na Saros.

Kuittinen zdradził, że budżet na rozwój Saros jest porównywalny z budżetem, jaki studio Remedy ujawniło w kontekście gry Alan Wake 2. Nieznany pozostaje natomiast budżet poprzedniej dużej produkcji Housemarque, Returnal.

SAROS to doskonałe rozwinięcie charakterystycznego dla studia Housemarque podejścia „przede wszystkim rozgrywka”.

Opierając się na swoich doświadczeniach w zakresie wybuchowej akcji i tajemniczej fabuły, twórcy proponują nową przygodę osadzoną w zaginionej kolonii Carcosa podczas złowieszczego zaćmienia.

Gracz wciela się w Arjuna Devraja, którego gra Rahul Kohli (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher), potężnego egzekutora Soltari, który nie cofnie się przed niczym, aby odnaleźć to, czego szuka.

Za każdym razem, gdy zginiesz, musisz mierzyć się ze światem, który uległ zmianie – ale możesz stale ulepszać i dostosowywać swój ekwipunek, dzięki czemu Arjun za każdym razem będzie silniejszy. – czytamy w opisie gry.