Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy pokaz rozgrywki Saros prezentuje „Pożerające Podłoże” i mechanikę parowania

Mikołaj Berlik
2026/04/09 11:00
0
0

Strzelanka roguelike na kolejnym materiale.

Studio Housemarque, twórcy hitowego Returnal, udostępniło krótki, ale niezwykle intensywny materiał z nadchodzącej gry Saros. Nowy klip skupia się na walce głównego bohatera, Arjuna, z przeciwnikiem typu Elite i prezentuje innowacyjne podejście do gatunku bullet hell w formacie TPP.

Tytuł nagrania – „Endless Bullets of Corruption Shall Devour The Very Floor You Walk On” – nie jest jedynie chwytem marketingowym. Deweloperzy pokazali w akcji żółte pociski korozji, które wprowadzają nową warstwę taktyczną. Zamiast znikać po kontakcie z ziemią, żółte kule osiadają na niej niczym miny, „pożerając” bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Kontakt z nimi nie tylko zadaje obrażenia, ale trwale (do czasu wyleczenia) redukuje maksymalny poziom zdrowia bohatera. Po krótkim czasie pociski te powoli unoszą się z ziemi, zmuszając gracza do ciągłej zmiany pozycji. Arjun może jednak odblokować ulepszenie pozwalające na ich absorpcję.

Dynamika Saros czerpie garściami z mechanik uniku znanych z Returnal, lecz Housemarque wprowadza istotne nowości w defensywie i ofensywie. W przeciwieństwie do dashowania przez pociski, nowa mechanika pozwala na odbijanie czerwonych pocisków bliskiego zasięgu. Udane sparowanie odrzuca kule w stronę wroga, zadając mu wymierne obrażenia. Gracz jest zachęcany do pochłaniania niebieskich pocisków, co ładuje tzw. Power Weapon – najpotężniejszą broń w arsenale Arjuna. Hak z linką pozostaje kluczowym narzędziem do szybkiej ucieczki z obszarów skażonych żółtą korozją.

GramTV przedstawia:

Saros zmierza wyłącznie na konsolę PlayStation 5 i zadebiutuje 30 kwietnia. Dobrą wiadomością dla fanów jest fakt, że gra osiągnęła złoty status, co oznacza, że prace nad podstawową wersją zostały zakończone i termin premiery nie jest zagrożony.

Źródło:https://gamingbolt.com/saros-gameplay-touts-corruption-bullets-that-will-devour-the-very-floor-you-walk-on

Tagi:

News
Sony
zwiastun
rozgrywka
Sony Interactive Entertainment
Housemarque
PlayStation 5
Saros
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112