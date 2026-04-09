Nowy pokaz rozgrywki Saros prezentuje „Pożerające Podłoże” i mechanikę parowania

Studio Housemarque, twórcy hitowego Returnal, udostępniło krótki, ale niezwykle intensywny materiał z nadchodzącej gry Saros. Nowy klip skupia się na walce głównego bohatera, Arjuna, z przeciwnikiem typu Elite i prezentuje innowacyjne podejście do gatunku bullet hell w formacie TPP.

Saros – zobaczyliśmy rozgrywkę

Tytuł nagrania – „Endless Bullets of Corruption Shall Devour The Very Floor You Walk On” – nie jest jedynie chwytem marketingowym. Deweloperzy pokazali w akcji żółte pociski korozji, które wprowadzają nową warstwę taktyczną. Zamiast znikać po kontakcie z ziemią, żółte kule osiadają na niej niczym miny, „pożerając” bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Kontakt z nimi nie tylko zadaje obrażenia, ale trwale (do czasu wyleczenia) redukuje maksymalny poziom zdrowia bohatera. Po krótkim czasie pociski te powoli unoszą się z ziemi, zmuszając gracza do ciągłej zmiany pozycji. Arjun może jednak odblokować ulepszenie pozwalające na ich absorpcję.