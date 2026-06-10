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Jurassic World Evolution 3 otrzyma duże rozszerzenie. Twórcy podzielili się szczegółami

Mikołaj Berlik
2026/06/10 09:00
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Frontier Developments zapowiedziało dodatek inspirowany filmem Jurassic World: Rebirth.

Frontier Developments zapowiedziało kolejne rozszerzenie do Jurassic World Evolution 3. Dodatek Rebirth zadebiutuje już 16 czerwca i przyniesie ogrom nowego contentu. Twórcy przygotowali kilka nowych gatunków dinozaurów, dodatkowe obiekty do zarządzania parkiem oraz zestaw skórek wzorowanych na filmie Jurassic World: Rebirth. Rozszerzenie będzie dostępne osobno i trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.

Jurassic World Evolution 3 – Rebirth
Jurassic World Evolution 3 – Rebirth

Jurassic World Evolution 3 – Rebirth wzbogaci park o nowe gatunki

Największą atrakcją dodatku mają być nowe dinozaury. Wśród nich znalazł się Distortus Rex, wyjątkowo agresywny drapieżnik wyposażony w unikalne animacje polowań. Twórcy podkreślają, że utrzymanie go pod kontrolą może okazać się sporym wyzwaniem nawet dla doświadczonych zarządców parku. Do gry trafi również Mutadon, zdolny do atakowania zarówno na lądzie, jak i z powietrza, a także Titanosaurus, którego gracze będą mogli obserwować od młodej formy aż do osiągnięcia pełnych rozmiarów.

Nowością będą także trzy dodatkowe obiekty związane z funkcjonowaniem parku. Szczegóły ich działania nie zostały jeszcze szeroko omówione, jednak mają one odgrywać istotną rolę w rozbudowie infrastruktury i zarządzaniu nowymi gatunkami.

Rozszerzenie Rebirth zaoferuje również zestaw skórek dla istniejących już dinozaurów. Modele mają odzwierciedlać wygląd stworzeń znanych z filmu Jurassic World: Rebirth, dzięki czemu fani serii będą mogli jeszcze lepiej odwzorować kinowe wersje swoich parków.

GramTV przedstawia:

W pełnym akcji dodatku „Jurassic World Evolution 3: Rebirth” rozpoczyna się nowa era.
Zanurz się w rozbudowanej fabule inspirowanej dramatycznymi wydarzeniami z gry „Jurassic World Rebirth”. Przejmij kontrolę nad trzema ściśle tajnymi lokalizacjami i zmierz się z czterema nowymi dinozaurami, w tym przerażającym Distortus rexem!

Premiera Jurassic World Evolution 3 – Rebirth została wyznaczona na 16 czerwca.

Źródło:https://gamingbolt.com/jurassic-world-evolution-3-expansion-brings-rebirth-content-to-the-game-on-june-16th

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zwiastun
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zapowiedź
Jurassic World Evolution
Jurassic World
Jurassic World Evolution 3
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112