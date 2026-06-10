Jurassic World Evolution 3 otrzyma duże rozszerzenie. Twórcy podzielili się szczegółami

Frontier Developments zapowiedziało kolejne rozszerzenie do Jurassic World Evolution 3. Dodatek Rebirth zadebiutuje już 16 czerwca i przyniesie ogrom nowego contentu. Twórcy przygotowali kilka nowych gatunków dinozaurów, dodatkowe obiekty do zarządzania parkiem oraz zestaw skórek wzorowanych na filmie Jurassic World: Rebirth. Rozszerzenie będzie dostępne osobno i trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.

Jurassic World Evolution 3 – Rebirth wzbogaci park o nowe gatunki

Największą atrakcją dodatku mają być nowe dinozaury. Wśród nich znalazł się Distortus Rex, wyjątkowo agresywny drapieżnik wyposażony w unikalne animacje polowań. Twórcy podkreślają, że utrzymanie go pod kontrolą może okazać się sporym wyzwaniem nawet dla doświadczonych zarządców parku. Do gry trafi również Mutadon, zdolny do atakowania zarówno na lądzie, jak i z powietrza, a także Titanosaurus, którego gracze będą mogli obserwować od młodej formy aż do osiągnięcia pełnych rozmiarów.