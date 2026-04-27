Saros na rozgrywce. Gameplay pokazuje pierwsze 8 minut z nowej gry na PS5

Coś dla graczy, którzy z niecierpliwością czekają na nową produkcję twórców Returnal.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera gry Saros odbędzie się już w tym tygodniu. Nowa produkcja została już oceniona przez recenzentów, a średnia na Metacritic zapowiada, że Housemarque stanęło na wysokości zadania. Tymczasem w sieci pojawił się nowy gameplay prezentujący kolejną produkcję twórców Returnal w akcji.

Saros zachwyci użytkowników PlayStation 5? Nowy gameplay pokazuje sam początek gry

Na kanale redakcji IGN na YouTube pojawił się 8-minutowy gameplay z gry Saros. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany materiał wideo przedstawia pierwsze 8 minut najnowszej produkcji studia Housemarque. Gracze, którzy nie mogą doczekać się czwartkowej premiery, mają więc okazję rzucić okiem na sam początek przygody.