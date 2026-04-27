Saros na rozgrywce. Gameplay pokazuje pierwsze 8 minut z nowej gry na PS5

Mikołaj Ciesielski
2026/04/27 16:45
Coś dla graczy, którzy z niecierpliwością czekają na nową produkcję twórców Returnal.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera gry Saros odbędzie się już w tym tygodniu. Nowa produkcja została już oceniona przez recenzentów, a średnia na Metacritic zapowiada, że Housemarque stanęło na wysokości zadania. Tymczasem w sieci pojawił się nowy gameplay prezentujący kolejną produkcję twórców Returnal w akcji.

Saros
Saros

Saros zachwyci użytkowników PlayStation 5? Nowy gameplay pokazuje sam początek gry

Na kanale redakcji IGN na YouTube pojawił się 8-minutowy gameplay z gry Saros. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany materiał wideo przedstawia pierwsze 8 minut najnowszej produkcji studia Housemarque. Gracze, którzy nie mogą doczekać się czwartkowej premiery, mają więc okazję rzucić okiem na sam początek przygody.

W cieniu złowrogiego zaćmienia Arjun Devraj (Rahul Kohli, gwiazda Nawiedzonego dworu w Bly i Nocnej mszy) jest żołnierzem Soltari, który nie cofnie się przed niczym, by szukać odpowiedzi na zmiennokształtnej planecie Carcosa, pełnej mrocznych tajemnic i wrogo nastawionych mieszkańców – czytamy w opisie gry na stronie PlayStation.

Na koniec przypomnijmy, że Saros zadebiutuje w najbliższy czwartek – 30 kwietnia 2026 roku – wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat poprzedniej produkcji studia Housemarque, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Returnal. Nauka tracenia wszystkiego.

Źródło:https://youtu.be/pMxJUVjxMjI

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:51

Jakoś mnie ta gra nie przekonuje. Główny bohater sprawia wrażenie, jakby miał motor w czterech literach, do tego dochodzi uczucie ślizgania. Oby wydali demo, bo póki co jak dla mnie  - pass.




