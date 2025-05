Santa Monica Studio pracuje nad nową grą. Raczej nie będzie w stylu God of War

Przez ostatnie dwie dekady Santa Monica Studio było niemal w całości skoncentrowane na jednej marce, jaką jest God of War. Od premiery pierwszej części w 2005 roku studio wydało sześć gier z tej serii, a także tchnęło w nią nowe życie w 2018 roku za sprawą znakomitego rebootu. Po zakończeniu nordyckiej sagi w God of War Ragnarok (2022) i emocjonalnym epilogu w dodatku Valhalla (2023), fani zaczęli się zastanawiać, co będzie dalej.

Nowa oferta pracy opublikowana przez Santa Monica Studio, twórców serii God of War, zawiera zaskakujące wymaganie, które może sugerować, że ich kolejny projekt znacząco różni się od dotychczasowych produkcji. J uż od dłuższego czasu krążą pogłoski, że studio pracuje nad zupełnie nowym IP , a ogłoszenia rekrutacyjne zdają się to potwierdzać.

Wygląda na to, że przyszłość studia nie będzie już związana wyłącznie z Kratosem. Wiele ofert pracy wskazuje na rozwój nowego IP, a najnowsza z nich na stanowisko Cinematic Artist, zawiera nietypowe wymagania: doświadczenie w sztukach walki, aktorstwie lub tańcu. Takie umiejętności sugerują, że nowy projekt może stawiać na stylizowaną choreografię walki i animację opartą na ekspresji ruchu — coś zupełnie odmiennego od brutalnej, mitologicznej atmosfery God of War.

Choć można założyć, że część wymagań to standard dla artystów zajmujących się scenami przerywnikowymi (cutscenkami), to obecność elementów takich jak taniec czy sztuki walki wskazuje, że walka nadal będzie istotna, choć może mieć zupełnie inny charakter niż dotychczas. Wcześniejsze ogłoszenia zdradzały również, że nowa gra będzie trzecioosobową grą akcji, a wiele wskazuje na to, że powstaje z myślą o kolejnej generacji konsol, czyli PlayStation 6. Możliwa data premiery? 2027 lub 2028 rok.

Projektem ma kierować Cory Barlog, reżyser God of War (2018) oraz God of War II. Barlog po raz pierwszy wspomniał o tajemniczym projekcie tuż po premierze pierwszego zwiastuna Ragnarok w 2021 roku, co może oznaczać, że gra rozwijana jest już od kilku lat.

Na ten moment Santa Monica Studio oficjalnie nie zdradziło niczego na temat swojego nowego IP. Jeśli wszystkie dotychczasowe przesłanki okażą się prawdziwe, możliwe, że pełnoprawna zapowiedź gry nastąpi w 2025 roku.