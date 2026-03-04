Sanderson zapowiada 4 książki na jesień. Udało się zgromadzić ponad 5,5 miliona dolarów

Podczas gdy George R. R. Martin pisze jedną książkę od 14 lat, Brandon Sanderson porzuca nam kilka pozycji rocznie.
Efekt jest łatwy to przewidzenia. Uniwersum stworzone przez 50-letniego pisarza stale się rozrasta.
Udana kampania crowdfundingowa Sandersona i 4 nowe książki
I rozrośnie się jeszcze bardziej dzięki wsparciu społeczności. Sanderson 3 marca uruchomił bowiem na platformie BackerKit zbiórkę, której celem było zgromadzenie środków na cztery ilustrowanie baśnie. Pisarz chciał zgromadzić 1 milion dolarów, tymczasem w mniej niż dobę udało się uzbierać 5,5 miliona dolarów.
Centralną postacią ma być tutaj Hoid, tajemnicza nieśmiertelna postać, która wielokrotnie pojawia się w różnych miejscach Cosmere. To właśnie pod nazwą Hoid’s Storybook Collection miałby ukazać się zestaw czterech ilustrowanych baśni znanych z innych książek Sandersona. Będą to obecnie w Archiwum Burzowego Światła The Dog and the Dragon, Wandersail i The Girl Who Looks Up, a także The Chasmfiends Get a Pet, obecne w karciance Story Deck od Dragonsteel. Rzeczone baśnie powinny ukazać się jesienią 2026 roku.
To nie wszystko, bo osoby, które wsparły kampanię crowdfundingową, przez cały okres jej trwania będą mogły nabyć The Fires of December. Jest to zupełnie nowa powieść z uniwersum Cosmere, która jednocześnie jest częścią nowej serii, Hoid’s Travails. W jej skład wchodzą również Warkocz ze Szmaragdowego Morza oraz Yumi i malarz koszmarów. Inne dodatki do przypinki i pluszaki, a także replika fletu Hoida.
Nie jest to pierwszy raz, gdy Sanderson przeprowadza udaną zbiórkę na to, by zrealizować swoje pomysły. Podobnie było w przypadku 4 tajemniczych projektów, które powstały podczas lockdownu i pandemii COVID-19, a na które zgromadzono 41 milionów dolarów. Wtedy też wydane zostały wspomniane już Warkocz ze Szmaragdowego Morza oraz Yumi i malarz koszmarów, a także Oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii i Słoneczny mąż.
