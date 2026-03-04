Zaloguj się lub Zarejestruj

Sanderson zapowiada 4 książki na jesień. Udało się zgromadzić ponad 5,5 miliona dolarów

Maciej Petryszyn
2026/03/04 19:00
Podczas gdy George R. R. Martin pisze jedną książkę od 14 lat, Brandon Sanderson porzuca nam kilka pozycji rocznie.

Efekt jest łatwy to przewidzenia. Uniwersum stworzone przez 50-letniego pisarza stale się rozrasta.

Brandon Sanderson
Brandon Sanderson

Udana kampania crowdfundingowa Sandersona i 4 nowe książki

I rozrośnie się jeszcze bardziej dzięki wsparciu społeczności. Sanderson 3 marca uruchomił bowiem na platformie BackerKit zbiórkę, której celem było zgromadzenie środków na cztery ilustrowanie baśnie. Pisarz chciał zgromadzić 1 milion dolarów, tymczasem w mniej niż dobę udało się uzbierać 5,5 miliona dolarów.

Centralną postacią ma być tutaj Hoid, tajemnicza nieśmiertelna postać, która wielokrotnie pojawia się w różnych miejscach Cosmere. To właśnie pod nazwą Hoid’s Storybook Collection miałby ukazać się zestaw czterech ilustrowanych baśni znanych z innych książek Sandersona. Będą to obecnie w Archiwum Burzowego Światła The Dog and the Dragon, Wandersail i The Girl Who Looks Up, a także The Chasmfiends Get a Pet, obecne w karciance Story Deck od Dragonsteel. Rzeczone baśnie powinny ukazać się jesienią 2026 roku.

GramTV przedstawia:

To nie wszystko, bo osoby, które wsparły kampanię crowdfundingową, przez cały okres jej trwania będą mogły nabyć The Fires of December. Jest to zupełnie nowa powieść z uniwersum Cosmere, która jednocześnie jest częścią nowej serii, Hoid’s Travails. W jej skład wchodzą również Warkocz ze Szmaragdowego Morza oraz Yumi i malarz koszmarów. Inne dodatki do przypinki i pluszaki, a także replika fletu Hoida.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Sanderson przeprowadza udaną zbiórkę na to, by zrealizować swoje pomysły. Podobnie było w przypadku 4 tajemniczych projektów, które powstały podczas lockdownu i pandemii COVID-19, a na które zgromadzono 41 milionów dolarów. Wtedy też wydane zostały wspomniane już Warkocz ze Szmaragdowego Morza oraz Yumi i malarz koszmarów, a także Oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii i Słoneczny mąż.

Źródło:https://www.polygon.com/brandon-sanderson-hoids-storybook-backerkit/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

