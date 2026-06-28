Nowy Ghost Recon miał zostać mocno okrojony. Deweloperzy obawiają się crunchu

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Problemów nowego Ghost Recon ciąg dalszy
Wcześniej sam Ubisoft mówił, że nowy Ghost Recon powinien ukazać się przed końcem roku fiskalnego 2028-2029. Natomiast w połowie czerwca wspomniany Insider Gaming mówił o potężnych problemach produkcji. Project OVR, bo pod taką nazwą ma powstawać gra, z powodu nierealistycznych terminów i słabego planowania oraz zarządzania miał nie osiągnąć wewnętrznych celów fazy Alfa. W efekcie wśród pracowników Ubisoft Paris miały wzrosnąć niepokoje, prowadzące do nieodosobnionych obaw związanych z potencjalnych zrestartowaniem lub nawet całkowitym skasowaniem projektu. Od tego czasu projekt nadzorować mają wiceprezes ds. produkcji, Jean-Baptiste Duval, oraz wiceprezes Globalnego Biura Kreatywnego, Julien Sansalone.
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