Nowy Ghost Recon miał zostać mocno okrojony. Deweloperzy obawiają się crunchu

Dziennikarze ustalili, że wspominane problemy faktycznie nie pozostały bez wpływu na kształt gry. Według wewnętrznych źródeł skala nowego Ghost Recona miała zostać obcięta i znacznie zmniejszona, a z projektu usunięto wiele funkcji. Nie wspomniano przy tym o żadnych konkretnych mechanikach, które miał w ten sposób ucierpieć. Podano jedynie, iż miały one różnić się od siebie pod względem wielkości. Tak czy inaczej, według obecnych założeń Ubisoftu kolejny GR ma wejść w fazę beta już w listopadzie. Deweloperzy mają obawiać się, że w obliczu tak napiętego harmonogramu może ich czekać wiele dni crunchu, szczególnie w obliczu niedawnych zwolnień.

Cykl Tom Clancy's Ghost Recon został zapoczątkowany jeszcze w 2001 roku. Z kolei ostatnia jak dotychczas odsłona, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, na rynku ukazała się w 2019 roku, a więc aż 7 lat temu. A na dodatek zebrała słabe oceny, oscylujące w granicach 56-62 na 100 na Metacriticu.