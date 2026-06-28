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Nowy Ghost Recon miał zostać mocno okrojony. Deweloperzy obawiają się crunchu

Maciej Petryszyn
2026/06/28 20:00
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Od dawna pojawiają się doniesienia, że wokół nowej odsłony Ghost Recon nie dzieje się najlepiej. Czy sprawy poszły ku lepszemu?

Cóż, wygląda na to, że zdecydowanie nie. Doniesienia serwisu Insider Gaming nie wyglądaj zbyt optymistycznie.

Tom Clancy's Ghost Recon
Tom Clancy's Ghost Recon

Problemów nowego Ghost Recon ciąg dalszy

Wcześniej sam Ubisoft mówił, że nowy Ghost Recon powinien ukazać się przed końcem roku fiskalnego 2028-2029. Natomiast w połowie czerwca wspomniany Insider Gaming mówił o potężnych problemach produkcji. Project OVR, bo pod taką nazwą ma powstawać gra, z powodu nierealistycznych terminów i słabego planowania oraz zarządzania miał nie osiągnąć wewnętrznych celów fazy Alfa. W efekcie wśród pracowników Ubisoft Paris miały wzrosnąć niepokoje, prowadzące do nieodosobnionych obaw związanych z potencjalnych zrestartowaniem lub nawet całkowitym skasowaniem projektu. Od tego czasu projekt nadzorować mają wiceprezes ds. produkcji, Jean-Baptiste Duval, oraz wiceprezes Globalnego Biura Kreatywnego, Julien Sansalone.

GramTV przedstawia:

Dziennikarze ustalili, że wspominane problemy faktycznie nie pozostały bez wpływu na kształt gry. Według wewnętrznych źródeł skala nowego Ghost Recona miała zostać obcięta i znacznie zmniejszona, a z projektu usunięto wiele funkcji. Nie wspomniano przy tym o żadnych konkretnych mechanikach, które miał w ten sposób ucierpieć. Podano jedynie, iż miały one różnić się od siebie pod względem wielkości. Tak czy inaczej, według obecnych założeń Ubisoftu kolejny GR ma wejść w fazę beta już w listopadzie. Deweloperzy mają obawiać się, że w obliczu tak napiętego harmonogramu może ich czekać wiele dni crunchu, szczególnie w obliczu niedawnych zwolnień.

Cykl Tom Clancy's Ghost Recon został zapoczątkowany jeszcze w 2001 roku. Z kolei ostatnia jak dotychczas odsłona, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, na rynku ukazała się w 2019 roku, a więc aż 7 lat temu. A na dodatek zebrała słabe oceny, oscylujące w granicach 56-62 na 100 na Metacriticu.

Źródło:https://insider-gaming.com/ghost-recon-project-ovr-scope-cut-to-meet-new-deadlines/

Tagi:

News
Ubisoft
Ghost Recon
Ubisoft Paris
Tom Clancy's Ghost Recon
problem
problemy
Project OVR
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112