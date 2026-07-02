Danny Glover, znany z Zabójczej broni, ma dla fanów smutną wiadomość. Dotyczy stanu jego zdrowia

Legendarny aktor znany z Zabójczej broni ujawnił, że od kilku lat zmaga się z chorobą Alzheimera. Diagnozę usłyszał w 2022 roku.

Danny Glover przekazał wiadomość, której z pewnością nie chcieli usłyszeć jego fani. W rozmowie z magazynem People 79-letni aktor wyznał, że cierpi na chorobę Alzheimera. Diagnozę postawiono mu w 2022 roku – mniej więcej w tym samym czasie, gdy otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości. Aktor od kilku lat wycofał się z pierwszego planu. Teraz wiadomo już dlaczego Glover przyznał, że wciąż trudno mu w pełni pogodzić się z chorobą. I nie jest też tak, że całkowicie traci pamięć.

Wciąż nie akceptuję tego w pełni. Są chwile, gdy przypominam sobie różne rzeczy i utwierdzam się w przekonaniu, że nadal pamiętam. Są też wspomnienia, których nigdy nie zapomnę – powiedział aktor. Informacja rzuca nowe światło na jego zawodową aktywność. Ostatni raz Danny Glover wystąpił w pełnometrażowym filmie w 2022 roku. Później użyczył jedynie głosu w animowanym Predator: Pogromca zabójców oraz pojawił się epizodycznie w telewizyjnej produkcji The Naughty Nine.

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Wyznanie aktora może również wyjaśniać, dlaczego od dłuższego czasu nie pojawiają się konkretne informacje dotyczące Zabójczej broni 5, który trafił do produkcyjnego limbo. Jeszcze niedawno Mel Gibson zapewniał, że projekt wciąż pozostaje w planach. Nie wiadomo jednak, czy znał diagnozę swojego ekranowego partnera. Danny Glover od ponad czterech dekad należy do grona najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood. W pamięci widzów zapisał się przede wszystkim rolą Rogera Murtaugha w serii Zabójcza broń, ale wystąpił także w takich produkcjach jak Grand Canyon, Silverado, Strzelec, Rodzina Tenenbaum czy Piła. Wiadomość o jego chorobie jest więc szczególnie smutna dla kilku pokoleń widzów, którzy wychowali się na jego filmach.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









