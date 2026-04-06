Samson na ostatniej prostej. Otrzymaliśmy zwiastun premierowy

Studio Liquid Swords opublikowało nowy zwiastun premierowy gry Samson, pełen akcji i widowiskowych eksplozji, mający podkręcić atmosferę przed debiutem tytułu. Miasto Tyndalston wygląda, jakby miało zaraz eksplodować, a Samson może okazać się iskrą, która wszystko rozpali, gdy jego historia się rozpocznie.

Samson z premierą w tym tygodniu

Dla osób, które nie śledziły wcześniej tego projektu, przypominamy, że Samson to gra akcji z elementami przygodowymi, która w nietypowy sposób podchodzi do tematu zadłużenia. Główny bohater zmuszony jest spłacić dług wobec gangsterów po nieudanym napadzie, a stawką jest życie jego siostry, pełniącej rolę zakładnika. Sytuacja szybko się komplikuje, ponieważ wraz z upływem czasu rosną odsetki, a brak spłaty w terminie może mieć tragiczne konsekwencje. To desperackie położenie może doprowadzić zarówno do narodzin prawdziwego bohatera, jak i całkowitego upadku.