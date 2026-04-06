Samson na ostatniej prostej. Otrzymaliśmy zwiastun premierowy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/06 21:00
Zwiastun premierowy gry Samson zapowiada pełną akcji przygodę.

Studio Liquid Swords opublikowało nowy zwiastun premierowy gry Samson, pełen akcji i widowiskowych eksplozji, mający podkręcić atmosferę przed debiutem tytułu. Miasto Tyndalston wygląda, jakby miało zaraz eksplodować, a Samson może okazać się iskrą, która wszystko rozpali, gdy jego historia się rozpocznie.

Samson
Samson

Samson z premierą w tym tygodniu

Dla osób, które nie śledziły wcześniej tego projektu, przypominamy, że Samson to gra akcji z elementami przygodowymi, która w nietypowy sposób podchodzi do tematu zadłużenia. Główny bohater zmuszony jest spłacić dług wobec gangsterów po nieudanym napadzie, a stawką jest życie jego siostry, pełniącej rolę zakładnika. Sytuacja szybko się komplikuje, ponieważ wraz z upływem czasu rosną odsetki, a brak spłaty w terminie może mieć tragiczne konsekwencje. To desperackie położenie może doprowadzić zarówno do narodzin prawdziwego bohatera, jak i całkowitego upadku.

Gracze, którzy zdecydują się wcielić w Samsona, będą musieli opanować wymagający system walki wręcz oraz zmierzyć się z niebezpiecznymi pościgami samochodowymi. Nie brakuje tu także dynamicznych strzelanin. Poszczególne zadania rozgrywają się na ulicach miasta, w ciasnych zaułkach, na dachach budynków i nie tylko. Dzięki temu kierowana przez nas postać może chodzić, biegać i wspinać się po obiektach otoczenia. Przetrwanie nie jest gwarantowane, bowiem każdy dzień na brutalnych ulicach Tyndalston to walka o życie. Twórcy sugerują, że produkcja może pozytywnie zaskoczyć graczy. Na razie Samson: A Tyndalston Story zmierza wyłącznie na PC, jednak studio nie wyklucza wydania wersji konsolowych w przyszłości.

Samson zadebiutuje już 8 kwietnia na PC na platformach Steam oraz Epic Games Store. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun premierowy gry:

Źródło:https://gamingbolt.com/samsons-launch-trailer-sets-the-stage-for-an-explosive-adventure

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

